Bildung Gefühl für die Umwelt entwickeln

Abtsgmünd / Wolfgang Fath

Mit einem großen Fest hat die Grundschule Hohenstadt ihre Zertifizierung als erste Naturparkschule im Ostalbkreis gefeiert. Nun ziert eine Plakette den Eingangsbereich. In den 105 Naturparken in Deutschland gibt es inzwischen 70 solcher Schulen, im Naturpark Schwäbisch-­Fränkischer Wald sind es sieben. Die Schulen sollen regelmäßig Naturpark- und Umweltthemen unter Berücksichtigung des Aspekts „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ im Schulplan verankern, verlangt die Zertifizierung. Im Mai 2017 hat man sich für dieses Gütesiegel beworben, sagte Schulleiterin Heike Brost. In zahlreichen Projekten haben sich die Lehrerinnen, Schüler und Eltern ein Jahr lang eingebracht. Viele Unterrichtseinheiten im Freien schärften das Gefühl für Umwelt und Natur.

Aufwendig und informativ haben alle Beteiligten dokumentiert, was bis zur Zertifizierung erarbeitet worden ist: vom Rundgang durch die Dorfgärten, dem Besuch eines Bauernhofes, einer Waldprojektwoche bis zum Basteln von Insektenhotels stand viel auf dem Programm. Es wurden sogar Schmetterlinge gezüchtet.

Bürgermeister Armin Kiemel, Naturpark-Geschäftsführer Bernhard Drixler und Christian Meinzinger vom Staatlichen Schulamt lobten das überdurchschnittliche Engagement und den Ideenreichtum. Kiemel überreichte als Geschenk eine große Bildtafel mit Wildblumen und einen Korb mit Kräutern für den Schulgarten.

Naturparkleiter Bernhard Drixler hofft, dass die Grundschule Hohenstadt weitere Gemeinden im Naturpark zur Teilnahme motivieren kann.

Aktionen wie diese würden zu einer motivierten Schülerschaft führen und auch das Lehrerkollegium stärken, sagte Schulrat Christian Meinzinger in seinem Grußwort. Die Zertifizierungsfeier wurde von der Bläserklasse der Grundschule Hohenstadt unter der Leitung von Peter Schaile eröffnet.