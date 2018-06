Gaildorf Schüleraustausch: gefestigte Beziehungen

Gaildorf / Manfred Zeiler

Dritte Runde des Austauschs zwischen der King’ori Secondary School und dem Schenk-von-Limpurg-Gymnasium. Vier Schüler aus Tansania und ihr Rektor sind für zehn Tage in Gaildorf.

Das Band zwischen der King’ori Secondary School in Tansania und dem Schenk-von-Limpurg-Gymnasium in Gaildorf – der Schüleraustausch wurde von der Familie Schick ins Leben gerufen und wird von ihr gefördert – wird immer fester. Am Montag begann die dritte Austauschrunde. Nach über neunstündigem Flug kamen die vier Austauschschüler aus Afrika mit ihren beiden Begleitlehrern zufrieden und etwas müde um 5 Uhr pünktlich in Frankfurt an. Dort wurden sie von der Lehrerin Erika Theil und von Karin Schick abgeholt und nach Gaildorf begleitet.

Nachdem letztes Jahr die Gaildorfer Schulleiterin Angela Rücker in Tansania war und sich einen Eindruck vom Austausch verschaffte, besucht dieses Jahr der Rektor der King’ori School Justwin Muganyizi Mutungi die Partnerschule in der Kocherstadt.

Gemeinsames Frühstück

Angela Rücker begrüßte, umrahmt von zwei Liedern des Chores unter Leitung von Kilian Bauer, die Gäste herzlich. Sie wünschte ihnen viel Erfolg beim Erleben der ganz anderen Kultur, beim Besuch der Unterrichtsstunden am Gymnasium, sowie viel Freude in den nächsten Tagen in den Gastfamilien. Wenn am Mittwoch, 13. Juni, gegen 22 Uhr der Flieger in Frankfurt wieder Richtung Heimat abhebt, sollen sie viele Eindrücke, neue Erfahrungen zu den Themen Essen, Kultur, Landschaft und Wirtschaft im Rucksack nach Tansania mitnehmen können.

Ungeduldig warteten die jeweiligen Austauschpartner darauf, sich ganz persönlich kennenzulernen. Dieses Jahr haben die jeweils zwei Jungen und zwei Mädchen einen gleichgeschlechtlichen Austauschpartner. Die Tansanier sind etwa 17 Jahre alt und das erste Mal in einem fremden Land. Nach einem Liedvortrag der Gäste und kurzen, aber sehr herzlichen Worten des Schulleiters, konnten sie sich dann dem vorbereiteten gemeinsamen Frühstück und dem damit verbundenen Small Talk widmen.

Die Organisatoren Erika Theil und Dirk Walz haben ein Programm für die nächsten zehn Tage erarbeitet, das verschiedene Schwerpunkte setzt. Die Gastkinder kommen aus einer überwiegend landwirtschaftlich geprägten Gegend in Tansania, sodass sie die hiesige Landwirtschaft und deren Produkte in ganz verschiedenen Qualitäten erleben dürfen. Das gemeinsame Essen in der Mensa fördert den ersten Eindruck, der durch einen Besuch des Uhlbachhofes verstärkt wird.

Kontrastreiches Programm

Das Freilandmuseum in Wackershofen steht genauso auf dem Programm wie ein Mittagessen bei McDonald’s und später ein Döner-Essen. Schließlich erleben sie noch einen gemeinsamen Grillabend. Kontrastreicher kann das Thema „Nahrungsaufnahme“ nicht sein.

Eine Führung auf dem „Weiterweg“ der Graf-Pückler-Stiftung bei Rotenhar steht einer Zugfahrt nach Stuttgart mit dem Besuch des Mercedes-Benz-Museums und dem Fernsehturm gegenüber. Für die Jungen und Mädchen aus Tansania wird aber bestimmt auch die Führung durch Schwäbisch Hall ein Schmankerl. Welche Gemeinsamkeiten und elementaren Unterschiede zwischen dem Unterricht an einer deutschen und einer afrikanischen Schule bestehen, werden sie beim Besuch der einzelnen Fächer in den Klassen ihrer Austauschpartner erleben.

Marius Kühl war letztes Jahr als Austauschschüler in Tansania und würde die Freunde, die er dort gewonnen hat, sofort wieder besuchen. Ihn begeisterte vor allem der morgendliche Weg zur Schule. Zu Fuß musste man rund eine Stunde marschieren. Weil es morgens noch nicht ganz so heiß war, täglich neue Freunde gewonnen wurden und die Unterhaltung mit den lebensfrohen Einheimischen kurzweilig war, merkte man den langen Weg gar nicht. Wie empfinden wohl die Tansanier den Schulweg in Gaildorf, der mit Schulbussen und Autos sehr gut organisiert ist? Fehlt ihnen da die Konversation vor dem Unterricht ?