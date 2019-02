Fichtenberg Udo Jürgens: Gassenhauer und große Gefühle

Fichtenberg / Karl-Heinz Rückert

Der Fichtenberger Gesangverein widmet einen Abend dem Entertainer und Sänger Udo Jürgens. Das Programm schlägt ein: die Gemeindehalle platzt beinahe aus allen Nähten.

Es war ein Chorkonzert der besonderen Art, das der Gesangverein Fichtenberg unter dem Motto „Die Welt braucht Lieder“ am Samstag in der Gemeindehalle auf die Beine gestellt hatte und damit ein großes Publikum begeisterte. Ob es am Namen des Komponisten lag, seinen Liedern oder nur einfach ein Erlebnis versprach, was die Sängerinnen und Sänger mit Songs von Udo Jürgens auf ihrem Programmrepertoire hatten. Es war unergründbar, aber die Halle war zum Bersten voll.

Passendes Ambiente

Zu den gesanglichen Darbietungen hatte der Verein keine Mühen gescheut und ein entsprechendes Ambiente im Foyer und in der Halle geschaffen. Tasteninstrumente, Plattencover und Plakate mit Auszügen der gängigsten Jürgens-Songs zierten die Halle. Um den Besuch im „Konzert Café“ so gemütlich wie möglich zu gestalten, wurde eine Bonuskarte über einen bestimmten Betrag – eine Art „Flat-Rate“ – für Getränke und Verzehr angeboten. Allerdings musste der Raum für die Gastronomie eingeschränkt werden. Weitere Stuhlreihen wurden aufgestellt, um dem Besucherandrang Herr zu werden.

Mit einem Prolog über die Entwicklung des Unterhaltungsmusikers Udo Jürgens, dessen bürgerlicher Name auf Udo Jürgen Bockelmann lautete, führte Michaela Hamisi in das Programm ein. Auch zwischen den Vorträgen gab sie Einblicke in das turbulente Leben des talentierten Entertainers, Sängers, Komponisten und Pianisten, die sie aufwändig recherchiert hatte. Dem Publikum war vielleicht manches aus der familiären Geschichte und Karriere des 2014 verstorbenen Multitalentes nicht bekannt gewesen.

Udo lebt! – dessen war sich das Publikum beim Konzert sicher. Der große Chor des Gesangvereins ließ ihn in seiner Musik und seinen Liedern wieder auferstehen. Es waren nicht allein die Gassenhauer aus Schlager, Chanson, Jazz und Popmusik, denen das Publikum nach den Gesangsdarbietungen begeistert applaudierte. Auch die Solo- und Gesangsgruppenvorträge verzückten den Saal.

Der zurückhaltende Chor gewährte Werner Simon bei seinem Solo zu „Merci Chérie“ freie Entfaltung. Ein gemischtes Quartett mit Katrin Widmann, Martina Maier, Andrea Ellwanger und Ulrich Braxmaier ließ mit „Unsere Lieder“ aufhorchen. Dazwischen wiegten sich die Chorsänger zu „Griechischer Wein“, rockten „Aber bitte mit Sahne“ und versprachen „Mit 66 Jahren“ ist noch lange nicht Schluss.

Während die anderen Chorvorträge rhythmisch von einem instrumentalen Trio mit Lydia Schneider am Klavier, Eberhard Hofmann (Bass) und Anton Bauer am Schlagzeug begleitet wurden, zeigte der a capella vorgetragene Rentnersong die ge- sanglichen Qualitäten des Chores. „Der Teufel hat den Schnaps gemacht“ inszenierte ein Trio um Werner Simon, Christa Miotke und Günther Tamkus.

Solobeiträge und Duette

Richtig bunt wurde es auf der Bühne mit ihrer Show-Dekoration im Hintergrund, als die Sänger in Trikots der deutschen Nationalmannschaft zu „Buenas Dias Argentina“ aufmarschierten und der ganze Chor das Stück fahnenschwingend umrahmte. Jürgens hatte das Stück zur Fußball-Weltmeisterschaft 1978 komponiert und zusammen mit der Mannschaft auf Tonträger veröffentlicht. Beschwingt locker ging es mit „Vielen Dank für die Blumen“ in die Pause.

Danach waren Highlights wie „Ich war noch niemals in New York“, das auch Titel des gleichnamigen Musicals ist, hervorragende Solobeiträge und Duetts zu hören. Das Stück „Liebe ohne Leiden“, das Dirigent Daniel Bangert mit seiner Frau Thea zu Gehör brachte, bewirkte Gänsehaut. Vor starken Gefühlsausbrüchen warnte Michaela Hamisi die Konzertgäste, bevor die beiden mit ihren ausdrucksstarken Stimmen und „Ich kann, ich will“ ein weiteres Mal den Saal gefangen nahmen. Überzeugend gelang auch Martina Wiedler ihr Solo zum Konzertmotto „Die Welt braucht Lieder“.

Drei Zugaben eingefordert

Nachdenklich wollte der Chor den Konzertabend mit „Ihr von Morgen“ beschließen, durch den Daniel Bangert Sängerinnen und Sänger ungezwungen und locker dirigierte. Sie hatten die Rechnung ohne das Publikum gemacht, das mit frenetischem Beifall und Zurufen Zugaben forderte. Wie das Vorbild trat dann auch Dirigent Bangert im weißen Bademantel auf, was die Stimmung im Saal auf den Höhepunkt trieb. Erst nach drei Zugaben war Entspannung angesagt.

Sängervorsitzender Martin Wiedmann hob zum Schluss die aufwendige Hallendekoration von Waldtraud Wiegand hervor und bedankte sich bei Lukas Werner und Mario Simon für die technische Unterstützung.

Das könnte dich auch interessieren: