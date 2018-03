Theater Ganoven-Träume vom schnellen Geld

Untergröningen / Wolfgang Fath

Ganz und gar nicht „Domm glaufa“ sind die drei Aufführungen der Theatergruppe des Musikvereins Untergröningen im rustikalen Saal der Lammbrauerei. Die spritzige Kriminalkomödie von Markus Voell begeisterte in jeder Beziehung das Publikum. Bei dem mit Lokalkolorit und vielen unerwarteten Wendungen gespickten Stück wurden von Beginn an die Lachmuskeln des begeisterten Publikums strapaziert.

Turbulente Szenen

Nun, es hätte ihr großer Coup werden und ihr tristes Rentnerdasein versüßen sollen, aber es kam ganz anders als geplant: Die zwei überforderten Möchtegern-Bankräuber Hans „Raphael“ Zwitscher (Günter Eckert) und sein ungeschickter, total überforderter Kumpan Walter „Dimitri“ Meerbusch (Walter Fuchs) träumen von einem unbeschwerten Leben an den Stränden Venezuelas. Mit Waffengewalt und maskiert wollen sie sich die Mittel in der Untergröninger Privatbank Pfaffinger für das süße Aussteigerleben holen.

Die resolute Bankerbin Henriette von Pfaffinger-Halmertshof (Elke Wengert), ihr Filialleiter-Gatte Herbert von Pfaffinger-Halmertshof (Klaus Ziegler) und seine Sekretärin Vanessa Brettschneider (Kathrin Riek), mit der er sie betrügt – das sind die weiteren Hauptpersonen in dem launigen Spiel um geraubtes, erhofftes und verteidigtes großes Geld.

Die Nerven flattern

Da der etwas dusselige Walter den Alarmknopf nicht vom Einschaltknopf der Kaffeemaschine unterscheiden kann und die Bank­erbin sich unerwartet vor ihrem Shoppingtrip nach New York noch Dollars abholen will, eskaliert die Geschichte sehr schnell – dahingehend, dass die Bank von Polizei umstellt wird und dem Möchtegern-Bankräuberduo die Nerven flattern. Was im Inneren der Bank tatsächlich geschieht, bringt die zwei „Helden“ schier zur Verzweiflung. Denn der festgehaltene Direktor, seine überraschend anwesende Ehefrau und seine attraktive Geliebte kochen indes ihr eigenes Süppchen, was die Sache für die beiden Bankräuber nicht gerade leichter macht. Da werden die Täter plötzlich zu Opfern, denn die Pläne der Geiseln sind „mörderisch“ . . .

Die fünf Darsteller spielten mit zündendem Wortwitz und beeindruckender Spielfreude eine Komödie mit allerlei Wendungen und Wirrungen und einem ebenso überraschenden wie verblüffenden Ende. Regie führten Thomas Höll und Arnold Tielesch, als Souffleuse agierte San­dra Grau. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Nostalgieorchester des Musikvereins Untergröningen.

In nostalgischen Erinnerungen schwelgten an den drei Abenden vor allem die älteren Theaterbesucher, die sich noch gerne an die Theateraufführungen in den 1950er- und 1960er-Jahren erinnern, als es in den Dörfern noch üblich war, dass in den Gasthäusern, meist im großen Saal mit fest eingebauter Bühne, Theater gespielt wurde.