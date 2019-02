Gaildorf Kirchbergweg: Poller am Schleichweg nach Münster offen für Landwirte

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Seit der Sperrung des Kirchbergwegs in Gaildorf ist Münster sicherer geworden. Kompromiss für betroffene Landwirte: Sie können einen Schlüssel beantragen.

Schleichweg dicht, Probleme gelöst! So einfach verhält es sich mit der neuen Verkehrsregelung zwischen Gaildorf und Münster nicht. Eine Sperre blockiert den für den öffentlichen Verkehr ohnehin gesperrten Kirchbergweg in der Hagersiedlung und weist Autofahrer im wahrsten Wortsinn in die Schranken. Dadurch hat sich nach Informationen von Bürgermeister Frank Zimmermann die Lage in Münster beruhigt. Der Rathauschef zitierte in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses Bürger, die sich für die Maßnahme bedankt hätten. Für Radfahrer und Fußgänger, vor allem für spielende Kinder, sei der Teilort nun sicherer geworden.

Landwirte: Sperrung widerspricht dem Recht

Damit können sich allerdings Landwirte, die den Kirchbergweg und in dessen Verlängerung die Weinhalde nutzen müssen, um zu ihren Äckern und Wiesen zu gelangen, nicht anfreunden. Nun liegt dem Bürgermeister dazu ein Schreiben des Bauernverbands vor, in dem darauf hingewiesen werde, dass Landwirte einen Anspruch hätten, den Feldweg zu nutzen. Auch werde darin die Frage aufgeworfen, ob die Möglichkeit bestünde, das Verkehrshindernis zumindest tageweise – etwa zur Heuernte, wenn viele Fahrten nötig seien – abzubauen. Auch ein Schlüssel für die Bauern ist im Gespräch.

Tatsächlich hätten Landwirte, wenn das Sträßle für landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist, einen Anspruch, dort zu fahren, antwortete der Bürgermeister auf eine Frage von SPD-Fraktionschefin Margarete John.

„Wir hätten das Problem nicht, wenn sich alle an die Regeln hielten!“ Heinrich Reh, Fraktionsvorsitzender der Freien Wählervereinigung (FWV), verwies auf die unberechtigte Nutzung durch viele Autofahrer. Und weil diese Verbindung auch als Schulweg diene, „muss der Verkehr hier eingeschränkt werden“. Kritik übte Reh an der Diskussion, wie sie außerhalb vom Gemeinderat läuft: Er habe ein anonymes Schreiben bekommen – was „nicht in Ordnung ist“. Auch Margarete John sprach von anonymen Briefen: „Das ärgert mich!“

„Schuld ist nicht die Stadt“

Beim Ortstermin im November, erinnerte er, sei nicht klar gewesen, dass in landwirtschaftliche „Beziehungen zwischen den Ortsteilen“ bestünden. Wichtig sei nun eine Lösung. Etwa die: In für die Bauern arbeitsreichen Phasen tageweise geöffnet zu lassen, wäre aus Sicht von Axel Spix (Offene Liste) „ein guter Kompromiss“. Landwirte, die einen Schlüssel bekämen, müssten aber abends abschließen, mahnte Martin Frey (SPD). Im Übrigen sei nicht die Stadt am Poller schuld, es seien die Autofahrer.

Vor der Schließung hätte man sich laut Frank Stettner (FWV) auch andere Meinungen einholen können. Er erinnerte an die Warnung von Rainer Baumann (CDU), die Belange der Bauern nicht zu vergessen. Der wiederum weiß von Versuchen unbekannter Verkehrsteilnehmer – die dort auch sichtbar sind –, um den Poller herumzufahren.

Schranke statt Poller

Für Baumann ist es auch mit Blick auf die gesperrte Eschenau „unverständlich, dass die Menschen nur nach ihrem eigenen bequemen Fortkommen schauen und sich nicht nach der Allgemeinheit richten“.

Nun soll der Kompromiss nach einstimmigem Votum des Technischen Ausschusses greifen: Anlieger und Landwirte können im Rathaus einen Schlüssel beantragen. In Ausnahmefällen kann der Poller auch mal ein paar Stunden geöffnet bleiben. Wenn das nicht fruchtet, will die Stadt das Ganze strenger handhaben, kündigte der Bürgermeister an.

Schranke? Eine solche wird – aus Gründen der Sicherheit für Radfahrer – in naher Zukunft den rot-weißen Metallpoller ersetzen.