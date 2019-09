Vom Abschied einer Institution war auf dem jüngsten Gaildorfer Wochenmarkt die Rede. Thomas und Ute Bechstein waren mit ihrem Backwarenmobil ein letztes Mal auf dem Markt in der Kirchstraße vertreten. „Ein trauriger Anlass“, kommentierte Bürgermeister Frank Zimmermann die Stimmung. Fügte jedoch hinzu, dass die Stadtverwaltung sich intensiv bemühe, einen Ausgleich für das wegfallende Backwarenangebot zu finden.

Gute Kontakte zu Marktleuten

Den Weg zum Marktbeschicker fand Thomas Bechstein, der aus Gaildorfs gleichnamiger Gärtnerfamilie stammt, über seine Bäckerlehre bei der ehemaligen Bäckerei Hänle in Gaildorf. Lange Jahre war er auch Bäcker in der Landbäckerei Tauberschmidt, bis ihn eine Mehlstauballergie zur Berufsaufgabe zwang. Den Backwaren blieb er trotzdem treu und verkaufte fortan auf den Märkten in Gaildorf, Schwäbisch Hall und Murrhardt auf eigene Rechnung die Backwaren seines früheren Arbeitgebers.

Ehepaar aus Schnittlingen macht Urlaub mit dem Traktor Mit Tempo 32 an die Ostsee Schnittlingen

Das wird er auch künftig in eingeschränktem Umfang tun. Nur mittwochs verkauft er auf dem Haller Wochenmarkt aus dem Tauberschmidt-Wagen Brezeln, Brötchen und Brote. Der Kontakt zu den Marktbesuchern war Ute und Thomas Bechstein immer wichtig. Auch mit den anderen Marktleuten waren sie eng verbunden.

Das bestätigte sich beim Abschiedsumtrunk in Gaildorf. Plötzlich strebten zum Marktende aus allen Richtungen die Marktleute zusammen, um sich von den Bechsteins zu verabschieden. Neben Bürgermeister Zimmermann fanden sich auch Marktmeister Klaus Scheuermann, Thomas Bechsteins ehemaliger Bäckerkollege Thomas Leipersberger vom städtischen Vollzugsdienst und Stadtmarketingmanager Ruben Kehl von der Stadtverwaltung ein.

Mit dem Abschied vom Gaildorfer Wochenmarkt begann auch die „Abschiedstour“ durch die Wochenmärkte der Bechsteins. Am gestrigen Freitag waren sie ein letztes Mal in Murrhardt präsent und am heutigen Samstag sind sie in Schwäbisch Hall.

Das könnte dich auch interessieren: