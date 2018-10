Gaildorf Gaildorfer Kanzleistraße wird einspurig

Gaildorf / Jochen Höneß

Der Gaildorfer Gemeinderat nimmt die Verengung des B 19-Abschnitts zur Kenntnis – und wundert sich über die Informationspolitik der Kreisverwaltung.

Auf zwei Fahrspuren fließt der Verkehr in Gaildorf stadtauswärts Richtung Unterrot. Es ist nur ein Abschnitt von wenigen Hundert Metern; wer links fährt und nach der Linkskurve geradeaus weiter möchte, muss sich schnell rechts einordnen, da die linke Spur wieder zurück zur Marktplatzkreuzung führt. Probleme mit der Verkehrsführung gab es indes bislang kaum – die Herausforderungen des täglichen Schwerlastverkehrs, der sich durch die Gaildorfer Kernstadt schiebt, sind von ganz anderer Qualität.

Drei Unfälle in vier Jahren

Doch nun greift das Haller Landratsamt in die Verkehrsführung auf eben jenem Abschnitt ein. Eine „Unfallhäufungsverkehrsschau“ am 27. September habe ergeben, dass die Fahrbahn im Bereich des Fußgängerüberwegs auf eine Spur verengt werden muss. In den vergangenen vier Jahren sei es dort zu drei Unfällen gekommen. Unter Tagesordnungspunkt 11 nimmt der Gaildorfer Gemeinderat diese „verkehrsrechtliche Anordnung“ am vergangenen Mittwoch zur Kenntnis. Da bleibt ihm auch nicht viel anderes übrig, denn das Landratsamt ist bei solchen Entscheidungen nicht auf die Zustimmung des Stadtrats angewiesen.

Nichtsdestotrotz, erklärt Ordnungsamtschef Raimund Horbas, habe man das Landratsamt gebeten, den Sachverhalt im Gemeinderat zu erläutern. Im Ordnungs- und Straßenverkehrsamt des Kreises sah man dafür jedoch keine Notwendigkeit. Horbas trägt die Antwort in der Sitzung vor: „Eine Teilnahme des Landratsamtes“, heißt es darin, halte man „weder für erforderlich noch für angezeigt“. Das sind „deutliche Worte“, kommentiert Gaildorfs Bürgermeister Frank Zimmermann.

„Die deutlichen Worte stören mich ganz gewaltig“, meldet sich anschließend Heinrich Reh (FWV) zu Wort. „Die Art und Weise ist hochnäsig“, springt ihm Rainer Baumann (CDU) zur Seite. „Wie sollen bei dieser Verkehrsführung künftig die Parkplätze an der Straße angefahren werden?“, fragt sich Hans-Joachim Ulmer (FWV). Schulterzucken bei der Verwaltung. Das wäre wohl eine der Fragen gewesen, die man einem Vertreter des Kreises in der Sitzung hätte stellen können.

„Da lache ich ja!“

Die geplante Verkehrsführung sieht vor, die Fahrbahn kurz vor Beginn der Kurve, in der sich besagter Zebrastreifen befindet, mittels Leitschwellen auf eine Spur zu verschmälern. Davor gibt es das bekannte Reißverschluss-Verfahren, nach dem sich die Fahrzeuge einfädeln müssen. Umgesetzt werden soll das Ganze noch in diesem Jahr.

Frank Stettner (FWV) kommt noch mal auf die Verkehrsschau zu sprechen: „Drei Unfälle in vier Jahren – da lache ich ja!“ Die Verkehrsführung könne man so nicht hinnehmen. „Wir werden noch mehr eingeengt!“ Margarete John (SPD) fordert Bürgermeister Zimmermann auf, auf das Landratsamt zuzugehen und um Klärung zu bitten. An der grundsätzlichen Entscheidung dürfte dies jedoch nichts mehr ändern.