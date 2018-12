Gaildorf Gaildorfer erfüllen Wünsche

Gaildorf / Manfred Zeiler

Die Bürgerstiftung unterstützt auch weiterhin den Austausch mit China. Das hat der Stiftungsrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Der Stiftungsrat der Bürgerstiftung Gaildorf traf sich wieder zur turnusmäßigen Sitzung, um über die im Jahr 2018 geleisteten Förderungen zu befinden und Wünsche für das Jahr 2019 entgegenzunehmen.

Die anwesenden Vertreter der Gaildorfer Schulen bedankten sich für das finanzielle Engagement der Bürgerstiftung. Die Persönlichkeitsentwicklung vieler Kinder konnte im Jahr 2018 durch wertvolle Projekte positiv beeinflusst werden. Auch die Sprachreisen, meist ein Highlight im Portfolio der Schulen, kamen überwiegend positiv an. Durch die finanzielle Unterstützung konnten 33 Schüler der Realschule und des Gymnasiums die Studienreise nach China mitmachen. Zudem erlebten zehn Schüler der Realschule den Unterricht und die Kultur in Indien. 14 Schüler der Realschule reisten zu Gaildorfs Partnergemeinde nach Budajenö in Ungarn.

Auch den vier Schülern, die einen Austausch des Gymnasiums mit Tansania absolvierten und anderen, die einen vierwöchigen Aufenthalt an einer Sprachschule in Montpellier und Cambridge absolvierten, wurde finanziell unter die Arme gegriffen.

Personelle Mehrbelastung

Bevor sich der Stiftungsrat den möglichen Förderprojekten für das Jahr 2019 zuwenden konnte, wurden auch eventuelle Nachteile der vielen Sprachreisen im Schulalltag diskutiert. Da sämtliche Auslandsaufenthalte gleichzeitig auch Schulveranstaltungen sind, müssen immer zwei Begleitlehrer dabei sein. Das verursache im Stundenplan eine Mehrbelastung, um die Lehrer zu vertreten, oder es fallen sogar Unterrichtsstunden aus. Jede Schule hat für dieses Problem ihre eigenen Wertigkeiten und Lösungen, um ihren Schülern einerseits das mannigfache Angebot zu ermöglichen und andererseits am Schulstandort selbst einen geordneten Unterrichtsablauf zu gewährleisten. Am Gymnasium werde dies noch in der Lehrerkonferenz und in der Schulkonferenz beraten.

Der Stiftungsrat entschloss sich nach langen Beratungen, die bisher geförderten Sprachreisen weiterhin zu unterstützen. 2019 werde allerdings keine Reise nach China angeboten. Dafür wird nächstes Jahr wieder die Sprachreise der Werkrealschule nach London unterstützt.

In der Grundschule Eutendorf-Ottendorf wird die Kooperation mit der Musikschule Schwäbischer Wald bedacht wie das gemeinsame schulübergreifende Präventionspaket mit der Peter-Härtling-Schule zum Schutz des Schülers gegen verschiedene Gewalteinflüsse.

An der Bühläckerschule in Unterrot werden Fördergelder für das Projekt „Starke Kinder“ und den Besuch des Schülerforschungszentrums für Hochbegabte in Gmünd genehmigt. Je nach Voraussetzungen des Medienentwicklungsplanes wird die Anschaffung von Dokumentenkameras finanziell unterstützt.

Neben der Förderung der Kooperation mit Budajenö und der Sprachreise nach England liegt an der Grund- und Werkrealschule Gaildorf der Schwerpunkt auf der musikalischen Weiterentwicklung. Die Unterstützung der Schulband und der Ausbau der Tonübertragungsanlage sind auf dem Wunschzettel. An der Schloss-Realschule strebt die Schulleitung mit dem Kollegium neben den bereits geförderten Austauschprogrammen mit Indien und Ungarn einen Schüleraustausch mit einer Schule in Wales an, die das Fach Deutsch als Schwerpunkt in ihrem Unterrichtsplan hat. Das Schenk-von-­Limpurg-Gymnasium hat seinen Schwerpunkt ebenfalls auf der Sprachentwicklung. So stehen hier Tansania, ein USA-Austauschprogramm und die Fortführung der Chinesisch-AG auf der Liste der unterstützten Projekte.

Die Unterstützung des Gaildorfer Ferienprogramms hat inzwischen schon Tradition und auch die Ferienbetreuung an der Grundschule Unterrot wird weiterhin gefördert. Leider musste auch das eine oder andere Projekt finanziell dem Rotstift zum Opfer fallen.

Allerdings konnte der Stiftungsrat vielen Anträgen die finanzielle Grundlage zusichern, um wieder eine große Zahl von Kindern und Schülern in der Stadt Gaildorf zu fördern und ihnen die Möglichkeiten zu geben, die für ihre Entwicklung, Weiterbildung und Reife von großem Vorteil sein können. Insgesamt genehmigte der Stiftungsrat bisher für das Jahr 2019 die stolze Summe von 88.385 Euro. Vielleicht kann dieser Betrag bei der nächsten Sitzung im Frühjahr sogar noch erhöht werden.

Durch solides Handling mit dem Vermögen wurde trotz der zurzeit niedrigen Zinsen auf dem Finanzmarkt ein ordentlicher Betrag erwirtschaftet. Noch mehr Projekte könnten verwirklicht werden, wenn die Bürgerstiftung weitere Spenden erhält. Fragen dazu beantwortet Steueramtsleiter Hans-Joachim Hunn von der Stadtverwaltung.

