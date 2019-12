Wer nicht informiert war, hätte meinen können, in der Gaildorfer Kirchstraße sei nicht das Jugendwerk beheimatet, sondern die Postzentrale des Weihnachtsmanns. Immer wieder kamen Grüppchen und Familien aus der Tür, plaudernd und lachend und mit bunten Päckchen in der Hand. Mittwochnachmittag war Bescherung bei der Wunschbaumaktion von Jugendwerk und Diakonieverband. Rund 350 Wünsche hingen dieses Jahr am Baum in Janas Tabaklädle.

Viele Kinderwünsche waren dabei, nach einer Babypuppe zum Beispiel, einem Plüschpapagei oder einem Spielzeugtraktor, häufig auch Wünsche nach warmer Kleidung oder Schuhen. Für Familien mit wenig Geld und oft vielen Kindern ist es häufig nicht leicht, alle neu auszustatten. Eine bunte Bandbreite vom Gutschein für Kleidung oder Lebensmittel über den Weihnachtsbraten bis zur Fritteuse gab es auch bei den Erwachsenen. Größere Wünsche, zum Beispiel nach einer Mikrowelle oder Nähmaschine, waren jeweils mit dem Zusatz „gerne gebraucht“ versehen. Für Menschen mit wenig Geld dennoch eine Chance, an das begehrte Gerät zu kommen, das neu für sie unerschwinglich wäre.

Auch Nicht-Christen dürfen sich etwas wünschen

Rund 100 Zettel blieben dieses Jahr am Baum hängen. Wohl auch, weil in diesem Jahr die Aktion bereits am 12. Dezember zu Ende war. Dank vieler Geldspenden konnte dennoch für jeden wenigstens ein kleines Ersatzgeschenk besorgt werden. Kinderwünsche wurden erfüllt, soweit möglich. Besonderes Glück hatte ein achtjähriges Mädchen, erzählt Simon Schreiber vom Jugendwerk: Ihr Wunsch nach einem gebrauchten Fahrrad war hängen geblieben, die Mitarbeiter gerade auf dem Weg, ein Ersatzgeschenk zu besorgen. Da klingelte es an der Tür. Die Jugendlichen der Schülerfirma der Gaildorfer Parkschule wollten von ihrem Erlös noch einen Kinderwunsch erfüllen. Von einem Ersatzgeschenk für das Mädchen wollten sie nichts hören: „Die sind dann einfach los und kamen mit einem nigelnagelneuen Fahrrad wieder“, freut sich Schreiber – der es am Mittwoch einem strahlenden Vater übergeben konnte. „Die flippt aus, wenn sie das sieht“, war sich auch der große Bruder sicher.

Seit neun Jahren gibt es die Wunschbaumaktion in Gaildorf. Jedes Jahr bereitet sie doppelt Freude – den Beschenkten wie den Menschen, die die Päckchen packen. Doch immer wieder werden die Veranstalter auch mit Kritik an der Aktion konfrontiert. Zum Beispiel, warum sich auch Nicht-Christen etwas wünschen dürfen. „Wer so fragt, hat den Sinn von Weihnachten nicht verstanden“, meint Petra Zott vom Diakonieverband dazu. „Wir Christen schenken ja, weil wir an Weihnachten in Jesus selbst das größte Geschenk bekommen haben. Und wir schenken, damit alle sich mitfreuen können.“

Familien werden in die Wilhelma eingeladen

Viele Gaildorfer schenken offenbar gern, urteilt man den liebevoll verpackten Päckchen nach. Zum Schuh-Gutschein hier gibt’s passend gestrickte Socken, zur Kinderjacke dort eine bunte Mütze. Und ein Kinderfahrrad trägt auf dem Gepäckträger einen Karton mit einem selbst gemalten Bild, auf dem der Weihnachtsmann das Fahrrad unter den Baum legt.

Dank etlicher Spenden gab es für die Familien bei der Bescherung eine weitere Überraschung: Sie sind zum einem Ausflug in die Wilhelma eingeladen – ein Angebot, das viele Eltern strahlen ließ. So werden sich am 29. Dezember eine Schar Kinder und Erwachsene am Gaildorfer Bahnhof treffen, um gemeinsam einen Tag in Stuttgart zu verbringen – etwas, das das knappe Budget sonst nicht zulässt.