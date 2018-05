Aktion Gaildorf wandert, klettert, chillt

Gaildorf / Brigitte Hofmann

Wenn es viele junge Leute in die Natur hinauszieht, dann muss etwas Besonderes geboten sein. Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass „Gaildorf chillt“ ein außergewöhnliches, ja sogar ein einzigartiges Projekt ist.

Zwischen der Hager-Siedlung und dem nahegelegenen Wald zieht sich ein Rundwanderweg den Hang hinauf. Entlang dieses Wegs sind mehr als zwei Dutzend Mitmach-Stationen aufgebaut. Sie laden dazu ein, spielend und mit allen Sinnen die Natur zu entdecken. Und obendrein ein Fleckchen Erde inmitten des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald kennenzulernen.

Von hier aus bieten sich reizvolle Perspektiven auf sattgrüne Wälder, Streuobstwiesen und die Limpurger Berge. Familie Härlin aus Gaildorf ist zum Essen heraufgewandert, Familie Wackler erfreut sich an der Vielfalt der Angebote und Familie Noller aus Frickenhofen will sich mit Kindern und Enkelkindern treffen. „Hier beginnt die Duz-Zone“ steht auf einem Schild: „Duzen ist gewollt, egal ob der siebenjährige den 77-jährigen Besucher anspricht oder umgekehrt.

Chillen bedeutet so viel wie Abschalten, Durchatmen, Ausruhen, Erholen, Gammeln. Chillen in der Gruppe liegt im Trend. Doch das ist gar nicht so einfach in Anbetracht der interessanten Angebote. Es wäre ja durchaus reizvoll, in einen Baumwipfel zu klettern oder sich an einem Seil hochzuziehen, wenn man es könnte. Eine Runde Wikinger-

Schach spielen oder sich von der Gaildorfer Künstlerin Sumiko Shôji Punkte auf den Körper malen zu lassen, geht da schon eher. Wer sich zwischendurch eine Ruhepause gönnen will, der findet an jeder Ecke die roten Liegestühle. Noch verführerischer ist es natürlich, zwischen Bäumen in einer Hängematte zu liegen und die Seele baumeln zu lassen. Die Welt verändern lässt sich auf diese Weise vermutlich nicht, aber vielleicht mehr Verständnis für die Natur entwickeln und eine neue Sichtweise auf so manche Dinge im Leben gewinnen. Mit Essen versorgen kann man sich am Stand der Familie Wannenwetsch oder auch bei der Griechischen Gemeinde.

Der Naturpark Schwäbisch-

Fränkischer Wald umfasst eine Fläche von 1270 km² und 48 Mitgliedskommunen. Im Gegensatz zu einem Nationalpark, in dem sich naturnahe Bereiche fast unbeeinflusst entwickeln können, ist ein Naturpark eine überwiegend von Menschen geprägte Kulturlandschaft. Das Ziel ist, im Zusammenspiel mit der Natur und den hier lebenden Menschen einen umweltverträglichen Tourismus, die Direktvermarktung sowie eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft zu fördern und zu stärken. Alle Kommunen im Limpurger Land machen seit Jahren mit. „Gaildorf chillt!“ wird von der Stadt Gaildorf in Kooperation mit Naturparkführerinnen und -führern, Kunstschaffenden und lokalen Vereinen durchgeführt. Das Projekt wird vom Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald mit Mitteln des Landes, der Lotterie Glücksspirale und der Europäischen Union gefördert. Weitere Termine sind die Sonntage 19. August und 21. Oktober.