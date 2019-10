Stetig nehme die Vermüllung der Gaildorfer Innenstadt zu, stellt SPD-Stadtrat Martin Frey fest. In der jüngsten Ratssitzung brachte er das Thema einmal mehr zur Sprache und regte an, eine Art „Bürgerpatenschaft für die Stadt“ zu etablieren. Auf diese Weise sollten Bürger, Vereine oder Schulklassen dazu ermuntert werden, sich für ihre Stadt zu engagieren – sich etwa um öffentliches Grün kümmern und auch, wenn es nötig ist, Müll von Straßen und Plätzen zu klauben.

Bürger sollen sich „noch mehr mit der Stadt identifizieren“

Das sei in einigen Bereichen längst Praxis, erklärte Dr. Daniel Kuhn, Sprecher der Stadtverwaltung. Es bestünden bereits Patenschaften zwischen Bürgern und Baubetriebshof, wenn es zum Beispiel um die Pflege von begrünten Verkehrsinseln gehe.

Martin Frey sähe aber gern das Ganze weiter vertieft. Die Bürger sollten „sich mit ihrer Stadt noch mehr identifizieren“. Er nannte dazu als „wunderbares“ Beispiel den vom Obst- und Gartenbauverein auf der Schlossmauer gestalteten Blumenschmuck, der aus seiner Sicht nachahmenswert ist. Hier wäre es nun „Aufgabe der Stadt, für eine Patenschaft einen Anreiz zu geben“. Er könne sich vorstellen, dass interessierte Bürger Warnwesten mit dem Aufdruck „Stadtpate“, Arbeitshandschuhe und Müllbeutel erhalten.

Neben dieser Grundausstattung böte auch ein „schneller Draht zur Stadt“ und die Benennung einer Ansprechperson die Möglichkeit, herumliegenden Müll per Anruf schnell entsorgen zu lassen. Eine weitere Vermüllung, vermutet er, könne dadurch vielleicht eingeschränkt werden. Er verspricht sich davon eine Sensibilisierung der Bürger, die dann auf Verschmutzer zugehen und mit diesen sprechen könnten.

Dazu, so Rathaussprecher Daniel Kuhn, sei der Baubetriebshof wie bisher gerne bereit. Patenschaften zu institutionalisieren bedeute aber auch, den Verwaltungsaufwand zu erhöhen. Gleichwohl plädiert auch Kuhn für den „kurzen Dienstweg“ – und zwar an ihn direkt. Er werde bei gemeldeten Fällen gerne die richtigen Ansprechpartner vermitteln.

Was Martin Frey indes nicht weit genug geht. Er denkt auch an eine Würdigung der Engagierten. Etwa dahingehend, dass diese einmal im Jahr durch die Stadt zu einem „kleinen Fest mit Essen und Musik“ eingeladen werden, um deren Arbeit zu würdigen. Gleichzeitig wünscht er sich, dass der Aufruf an die Bürger, sich durch die Übernahme einer Patenschaft zu beteiligen, in mehreren Sprachen veröffentlicht wird, „um neuen Bürgern der Stadt ein Gefühl geben zu können, dass sie hier willkommen sind und sich in die Gemeinschaft mit einbringen können“. Gleichwohl räumte Frey ein, dass es nicht einfach sein werde, dieses Ziel zu erreichen.

Belohnung für die freiwilligen Gaildorfer Paten

Eine Anregung, die die Stadtverwaltung aufnehmen möchte, wie Daniel Kuhn versicherte. Auch Bürgermeister Frank Zimmermann kann den Vorschlägen etwas abgewinnen. Er werde sich überlegen, wie ein solches Engagement organisiert und auch belohnt werden könne, etwa in Form einer Veranstaltung.

Auf jeden Fall, so Martin Frey, „wäre das eine Bereicherung“, wenn Bürger jeden Tag sehen könnten, was für die Stadt getan werde. Der Gemeinschaft „würde das sicher gut tun“. Nun hoffe er, dass die Verwaltung einen „angemessenen Weg“ finden werde, eine Stadtpatenschaft einzurichten.

Das könnte dich auch interessieren: