Wenn Hund und Katze jammernd unters Sofa kriechen, wenn’s blitzt und kracht und Pulverdampf den Sternenhimmel verhüllt, dann ist Silvester. Für viele sind die Feuerwerke, die allenthalben abgebrannt werden, eine lieb gewordene Tradition. Nicht nur im Interesse von Hund und Katze häufen sich mittlerweile aber auch die Stimmen, die Mäßigung empfehlen.

Der junge Gaildorfer Verein „Klimaschutz durch Aufforstung“ schließt sich an. Es gehe nicht darum, jemandem den Spaß zu verderben, schreibt der Vorsitzende Peter Rottach in einer Pressemitteilunh, und auch nicht darum, bewährte Traditionen über Bord zu werfen. Die Mitglieder des Vereins seien aber überzeugt, „dass unser Verhalten in der Konsum- und Wegwerfgesellschaft, in der wir leben, ins Unheil führt und sich damit zu mehr als einer gewaltigen Spaßbremse, ja sogar zu einer existentiellen Bedrohung entwickeln kann“.

Wer in den Medien Nachrichten verfolge, komme an täglichen Schreckensbildern von Klima- und Umweltschäden, Waldbränden oder Meldungen über Artenverluste und Luftverschmutzung nicht vorbei, schreibt Rottach, „und sicher nicht wenige unter uns fragen sich, wohin das alles noch führen wird“.

Gaildorfer Verein schlägt Verzicht vor

Parallel dazu bemühten sich aufgeklärte Regierungen mittels Gesetzen, Abgaben und Vorschriften gegenzusteuern und in gewissem Sinne Bürgerinnen und Bürger zu umweltverträglicherem Verhalten zu zwingen, so Rottach weiter. Diese Regierungshandeln sei aber auch Ausdruck jahrzehntelangen Versagens. „Hätten wir schon vor 30 Jahren angefangen, auf klimaverträgliche Mobilität umzusatteln, wären uns Fahrverbote und hektische Umwälzungen in der Fahrzeugbranche vermutlich erspart geblieben“, schreibt Rottach. „Hätten sich Politik, Ernährungsindustrie und die Verbraucher nicht von den vermeintlichen Segnungen des Freihandels und seinem weltweiten, ruinösen Preiskampf unter landwirtschaftlichen Produzenten blenden lassen, sondern faire Preise für umweltfreundlich hergestellte, heimische Agrargüter zugelassen, bräuchten wir heute keine Volksbegehren, Bauernproteste oder rührend anmutende Initiativen zur Förderung von Blühstreifen in den Vorgärten“.

Wer zu bequem sei, sich zu ändern, solange die Veränderungen nicht wehtun, werde früher oder später zu schmerzhaften Veränderungen gezwungen, sind die Vereinsmitglieder überzeugt. An Silvester auf die Knallerei ganz oder teilweise zu verzichten, sei eine symbolische Geste, die niemandem weh tut. Sie könne aber Mündigkeit zum Ausdruck bringen und zeigen, dass nicht alles, was der Handel wohlfeil und in Großpackungen anbietet, gekauften werden muss. Die Geste des Verzichts zeige auch, dass einem die Zukunft des Planeten am Herzen liege und man zu vorausschauendem, uneigennützigem Handeln in der Lage sei Wer sich zum Jahreswechsel sorge, was die eigene Zukunft im Hinblick auf Gesundheit und Lebensqualität so bringen möge, so Rottach abschließend, dürfte der Einschätzung der Vereinsmitglieder zufolge das neue Jahr wohl kaum mit einem Haufen Müll, verpesteter Luft und unerträglichem Lärm für unsere Mitgeschöpfe beginnen wollen.“