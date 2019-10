Als „herausragende, liebenswürdige Persönlichkeit“ hat Gaildorfs Bürgermeister Frank Zimmermann den vor dreieinhalb Jahren verstorbenen Hartmut Lenz kennengelernt. Nun wird nach dem langjährigen Verwaltungsbeamten, der bei den Bürgern außerordentlich beliebt war, die kleine, von der Lessingstraße abzweigende Stichstraße im Neubaugebiet „Schönberger Straße /II. Änderung“ in Unterrot benannt. Einstimmig begrüßte der Gemeinderat Zimmermanns Vorschlag: Das Sträßle wird den Namen „Hartmut-Lenz-Weg“ tragen.

Über diesen Vorschlag hätte das Gremium bereits in der Julisitzung befinden sollen. Allerdings wurde das Thema auf mehrheitlichen Wunsch vertagt, um zuvor die Familie des ausgewählten Namensgebers in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Dort sei der Vorschlag „positiv aufgenommen worden“, erklärte Rathauschef Zimmermann den Stadträten. Er erinnerte auch an ein entsprechendes eindeutiges Votum des Bezirksbeirats.

In turbulenter Zeit

Hartmut Lenz galt als kompetent und fleißig, freundlich und hilfsbereit – als die Bürgernähe in Person. Viele Jahre lang war er als umsichtiger Stadtkämmerer für die Finanzen der Kommune zuständig und als zweiter Mann auf dem Rathaus mit sämtlichen kommunalen Tätigkeiten vertraut. Am 22. März 2016, wenige Wochen vor seinem 75. Geburtstag, erlag er einer kurzen schweren Krankheit.

Am 3. Mai 1941 in Neuenstadt am Kocher geboren, wuchs Hartmut Lenz in Michelfeld auf. Seine Verwaltungslaufbahn führte ihn ab 1957 zunächst ins Sulzdorfer Rathaus. Weitere Stationen waren unter anderem Gundelsheim sowie die Landratsämter in Crailsheim und Schwäbisch Hall. Im Jahr 1964 zog es ihn nach Unterrot. Während seiner Tätigkeit in der damals noch selbstständigen Gemeinde wurde er zum Oberinspektor befördert.

1971, in der turbulenten Phase der Gebietsreform, wechselte Hartmut Lenz nach Bissingen. Aber bereits ein halbes Jahr später war sein Rat wieder in Unterrot gefragt. Der Gemeinde war der Bürgermeister „abhanden“ gekommen: Rathauschef Werner Grau war zum Stadtoberhaupt in Besigheim gewählt worden. Hartmut Lenz sprang ein und übernahm als „Amtsverweser“ die Amtsgeschäfte. Das war damals kein Zuckerschlecken. Denn es galt, mit viel Fingerspitzengefühl die Verhandlungen zur Eingemeindung Unterrots nach Gaildorf zum 1. April 1972 zu leiten.

Nach dem Vollzug dieser Herkulesaufgabe blieb Hartmut Lenz dem Limpurger Land treu. Er wechselte ins Gaildorfer Rathaus, kümmerte sich als Kämmerer mit Umsicht und Weitblick um die städtischen Finanzen. 1977 wurde er zum Oberamtsrat befördert. Die Mitarbeiter im Rathaus und vor allem diejenigen Bürger, die mit ihm zu tun hatten, waren von seiner Integrität voll überzeugt.

Lenz bekam zwei Mal 100-prozentige Zustimmung

Eindrucksvollstes Zeugnis: Er wurde im Jahr 1990 zum ersten Beigeordneten und hauptamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt – einstimmig, obwohl die Wahl geheim war. Wie gewissenhaft er in dieser Position arbeitete, belegt seine Wiederwahl acht Jahre später: Hartmut Lenz erhielt erneut hundertprozentige Zustimmung.

Vielen Bürgern war der korrekt auftretende Verwaltungsbeamte der Inbegriff an Höflichkeit und Fairness. Der „Gentleman im Rathaus“ leitete Versammlungen, moderierte Veranstaltungen mit Witz und Charme. Am 3. Juni 2005 wurde er in den Ruhestand verabschiedet – und mit der Bürgermedaille der Stadt ausgezeichnet. Diesen Akt kommentierte er in der ihm eigenen Bescheidenheit: „Ich habe doch nur meine Pflicht getan“, sagte er in Anwesenheit seiner Frau Ute und seiner Söhne Thomas und Steffen.

Das könnte dich auch interessieren: