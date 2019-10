Alles ist ansprechend gestaltet und zeitgemäß ausgestattet. Es ist wunderschön geworden, das evangelische Kinderhaus Kunterbunt, aber auch das gesamte Bildungszentrum Unterrot. Ende April sind die Kindergärten Rathaus und Arwa auf das Areal der Bühläckerschule umgezogen. Jetzt, am Tag der offenen Tür, dürfen sie das Haus ihren Angehörigen und allen interessierten Bürgern zeigen.

Mit dem neuen Bildungszentrum Unterrot hat die Stadt Gaildorf ein beispielhaftes und zukunftsweisendes Projekt in die Tat umgesetzt. Kindertagesstätte, Kindergarten, Bühläckergrundschule, Kernzeitenbetreuung in der Verlässlichen Grundschule, Sprachförderung – alles befindet sich jetzt unter einem Dach.

Kooperationspartner als Träger des Kinderhauses Kunterbunt ist die evangelische Kirchengemeinde Münster am Kocher. In einem formellen Akt setzen am vergangenen Sonntag Dekan Uwe Altenmüller und Bürgermeister Frank Zimmermann ihre Unterschriften unter die Vereinbarung.

Der Tag der offenen Tür im Bildungszentrum beginnt mit einem Gottesdienst in der Festhalle. Hier soll ein Ort sein, sagt Dekan Altenmüller, wo Kinder betreut, begleitet, gebildet und gestärkt werden fürs spätere Leben, und wo sie sich entwickeln und entfalten können.

Er wünsche sich ein offenes Miteinander zum Wohl der Kinder, und dass sie Freunde und Begleiter finden auch über Glauben und Kulturen hinweg, sagt Dekan Altenmüller. Es sei schön zu sehen, wie alle miteinander wirken, um möglichst gute Bedingungen zu schaffen.

Essenziell sei dafür die Sprache, und die angebotene Sprachförderung ein wesentlicher Faktor. Elisabeth Schumm, die in diesem Bereich seit 30 Jahren wertvolle Arbeit leistet, wird von Altenmüller mit einem Blumenstrauß geehrt. Er bedankte sich auch bei allen Kirchen-, Bezirks- und Projektbeiräten, die an der Entstehung des Projekts beteiligt waren, und insbesondere bei den Stadträten, die seinerzeit ihre Zustimmung gegeben hatten. „Wir feiern heut‘ ein Fest und laden alle ein“, singt der Chor der Kinder, und leitet damit zum geselligen Teil des Nachmittags über.

In allen Bereichen des Bildungszentrums gibt es viel zu sehen und zu bestaunen. Drinnen wie draußen warten Mitmach-Aktionen und Spielangebote. Elternbeirat und Erzieherinnen halten süße, pikante und spezielle türkische Köstlichkeiten bereit. Weil das Wetter mitspielt, bietet sich auch die Hocketse im Schulhof an. „Echt schön“, findet Reinhild Seeger, die Leiterin des Kinderhauses Kunterbunt, ihre neue Wirkungsstätte. Grundschulleiterin Martina Dreher, Lehrerin Anette Salomon-Schwimmbeck oder Brigitte Härterich, die Leiterin der Verlässlichen Grundschule, sind derselben Meinung und von den Vorteilen der Zusammenarbeit im Bildungszentrum überzeugt.

Gewonnen haben vor allem die Eltern im Stadtteil Unterrot. Sie können sich an diesem Tag der offenen Tür davon überzeugen, dass ihre Kinder, wenn sie die Einrichtungen im Bildungszentrum besuchen, gute Lernbedingungen, saubere Räume und sanitäre Anlagen sowie ein attraktives Umfeld mit tollen Spielgeräten vorfinden.

