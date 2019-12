Entspannung am Gaildorfer Ratstisch, Beifall auf den Besucherrängen: Der Neubau eines Kunstrasenspielfelds ist „durch“. Der Gemeinderat begrüßte am Mittwochabend einstimmig die Planung und beauftragte die Ver­waltung, die Bauarbeiten auszuschreiben. Damit steht dem größten Vorhaben des städtischen Sportplatzkonzepts nichts mehr im Weg.

Entwarnung: Kein Granulat

Für FWV-Stadtrat Frank Stettner ist dieser Schritt eine Wertschätzung gegenüber den Sportvereinen. Er lobte die Stadtverwaltung im Zusammenhang mit der Planung dieses Allwetterspielfelds, das Ganze sei „gut aufgearbeitet“. Dass aus Kostengründen kleinere Abstriche gemacht werden, sei nachvollziehbar.

Erleichtert sind alle Beteiligten, vor allem der TSV Gaildorf, dass das Vorhaben nicht durch die Hiobsbotschaft vom Frühherbst beeinträchtigt wird. Wie berichtet, hatte die EU-Kommission auf die Umweltgefährdung von Kunststoff-Granulat hingewiesen, das auf fast 1000 Kunstrasenplätzen im Land eingebaut worden sei und – Stichwort Mikroplastik – eine erhebliche Gefahr darstelle. Diese Plätze müssen nun saniert werden.

Die Rasenbahnen, die verlegt werden, könnten später, wenn sie abgenutzt sind, vollständig recycelt werden, wie Verbandsbaumeister Sonner auf Anfrage von SPD-Fraktionschefin Margarete John berichtete. Froh darüber, „dass es jetzt eine Lösung gibt“, äußerte sich Fraktionsvorsitzender Heinrich Reh. Seine Frage hinsichtlich der Erfahrungen mit diesem Belag konnte Frank Stettner beantworten. Das sei inzwischen ein gängiges Verfahren. Der FC Augsburg etwa habe einen solchen Platz, ebenso viele Vereine im Badischen. Der Unterbau ermögliche es, dass – wenn nötig – problemlos eine neue Schicht aufgetragen werden könne.

Um nun den künftigen Nutzern des Sportplatzes, der auf dem dringend sanierungsbedürftigen Spielfeld in den Bleichwiesen entstehen wird, einen Eindruck vom ausgewählten Belag zu vermitteln, gab es Mitte November eine Exkursion nach Absteinach im Odenwald. Vertreter von Stadtverwaltung, Gemeinderat, Sportvereinen und Schulen konnten den (nicht mit Granulat verfüllten) Kunstrasen der Firma Field Turf unter die Lupe nehmen. Dabei hätten die Sportler den Platz „einvernehmlich sehr positiv“ bewertet, heißt es in der Sitzungsvorlage der Verwaltung.

Zuschuss in Aussicht

Nun soll nach dem überzeugenden Votum des Gemeinderats im Januar die Ausschreibung erfolgen, um die Bauarbeiten spätestens im März vergeben zu können – damit die zu erwartende Förderung in Höhe von knapp 120.000 Euro nicht verfällt. Als Baubeginn wurde der Mai ins Visier genommen, so dass das Ganze im Oktober fertiggestellt sein könnte. Durch die leichte Reduzierung des Bauumfangs rechnet man im Rathaus mit Gesamtkosten in Höhe von rund 900.000 Euro.

Dass das Projekt so schnell wie möglich abgeschlossen wird, ist für CDU-Stadtrat Rainer Baumann wichtig – besonders mit Blick auf den vorderen Sportplatz, der nicht noch mehr in Anspruch genommen werden dürfe.

Um während der Bauzeit Engpässe beim Training zu vermeiden, riet Margarete John dringend dazu, eine Person in der Stadtverwaltung zu benennen, die die Nutzung der übrigen Plätze koordiniert. Frank Stettner, der um die Problematik weiß, ist dabei optimistisch: Das Thema habe man bereits „vereinsübergreifend“ besprochen. Und er ist überzeugt: „Das kriegen wir hin!“

Die Tore auf dem neuen Spielfeld müssen die Fußballer jedoch selber schießen.