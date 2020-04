Nachdem ein Mitarbeiter des Sonnenhofs in Gaildorf positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, steht zum zweiten Mal eine Wohngruppe der Behindertenhilfe unter Quarantäne. Darüber informierte Landrat Gerhard Bauer bei einem Pressegespräch am Donnerstag. Die Quarantäne wurde am Mittwoch angeordnet, gilt also voraussichtlich noch zwölf Tage. Bereits am 5. April war eine Wohngruppe in den Dorfgärten 14 unter Quarantäne gestellt worden, nachdem ein Mitarbeiter positiv getestet worden war. Seit ein paar Tagen herrscht dort jedoch wieder Normalbetrieb.

Von der neuen Anordnung sind 16 der 30 Bewohner des Hauses in den Dorfgärten 18 betroffen. Für sie sowie Bereichsleiterin Ulrike Grimm ist das eine denkbar schlechte Nachricht: „Das kann große Komplikationen mit sich bringen“, erklärt Ulrike Grimm. „Dort leben Menschen mit zum Teil starken Verhaltensauffälligkeiten. Wenn gewohnte Abläufe verändert werden müssen, ist die Gefahr beispielsweise von Selbstverletzungen erhöht.“ Die Mitarbeiter würden ihr Bestes geben, um auch unter diesen Umständen für die Bewohner da zu sein. Unter anderem müssen sie während ihrer Arbeit volle Schutzkleidung tragen.

Nicht nachlässig werden

„Aus unserer Sicht hat sich die Lage entspannt“: Das war eine der zentralen Botschaften von Landrat Gerhard Bauer beim Pressegespräch. Dennoch mahnte er die Kreisbewohner, den Anordnungen zur Kontaktbeschränkung weiterhin Folge zu leisten und so gut es geht zu Hause zu bleiben. Auch er sieht die Gefahr einer zweiten, womöglich heftigeren Infektionswelle nicht gebannt, zumal Lockerungen wie teilweise Ladenöffnungen in Kraft getreten sind.

Stand Donnerstagabend haben sich im Landkreis Hall insgesamt 942 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Dem stehen inzwischen 652 Gesundete gegenüber. 40 Menschen sind bis Donnerstag an den Folgen der Infektion gestorben. Im Limpurger Land steigen die Fallzahlen weiterhin kaum an: In Gaildorf sind es 58, in Fichtenberg 13, in Sulzbach-Laufen 11 und in Oberrot 8. Hierbei handelt es sich allerdings lediglich um nachweislich infizierte Personen, also solche, bei denen ein entsprechender medizinischer Test positiv ausgefallen ist.