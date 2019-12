Wenn von einer „Ensemblewirkung“ im Zusammenhang mit der Umgebung des Gaildorfer Wahrzeichens die Rede ist, heißt das nicht mehr und nicht weniger: Die unmittelbare Umgebung des Alten Schlosses soll entsprechend neu bzw. umgestaltet werden. Zu diesem Schluss kommen die sogenannten vorbereitenden Untersuchungen im Zusammenhang mit dem laufenden Denkmalsanierungsprogramm. Das ist an sich nicht neu. Denn der Gemeinderat hatte im Juli 2017 beschlossen, das im April 2011 festgelegte Sanierungsgebiet zu erweitern, und zwar um den Bereich der Grabenstraße.

Neu ist, dass nun auch das dem Marktplatz zugewandte Areal an der Ecke Karl-/Schloss-Straße in das Programm aufgenommen wird. Am Mittwochabend hat der Gemeinderat diese zweite Erweiterung des Sanierungsgebiets beschlossen. Dadurch kann die Stadt nach dem geplanten Abbruch des Retter-Gebäudes das unmittelbar an die historische Bebauung angrenzende Quartier neu ordnen, gestalten und, wie es in der Vorlage zur Sitzung heißt, „entscheidend aufwerten“.

Mit den Eigentümern habe man die beabsichtigte Erweiterung des Gebiets erörtert, berichtete Andrea Ingrisch, Leiterin des städtischen Liegenschaftsamts, dem Gemeinderat. Inzwischen hätten alle eine Einverständniserklärung abgegeben.

Gebäude Karlstraße 3 wird nicht berücksichtigt

Erstaunt über die neue Gebietsabgrenzung äußerte sich FWV-Stadträtin Gabriele Schagemann, zumal das Gebäude Karlstraße 3, ein Wohn- und Geschäftshaus, nicht berücksichtigt sei. Und das, so FWV-Fraktionschef Heinrich Reh mit Blick auf den Zustand des Bauwerks, dessen Rückseite das Bild rund ums Schloss mitprägt, „gehört einfach dazu“. Andrea Ingrisch widersprach dieser Feststellung zwar nicht, gab aber zu bedenken, dass man „niemand dazu zwingen“ könne, sein Gebäude zu sanieren.

Deutlicher formulierte es Bürgermeister Frank Zimmermann: Es sei „nicht unsere Aufgabe, einem Eigentümer zu sagen: Ihr Haus ist hässlich“. Damit indes wollte sich Heinrich Reh nicht zufriedengeben. Er erwog, einen Antrag zu stellen, um das Gebäude mitaufzunehmen. Weil es aber noch „weitere Rückseiten“ gebe, kündigte SPD-Fraktionsvorsitzende Margarete John ihre Ablehnung an.

Stadtrat Ulrich Stahl (FWV) beschwor die Diplomatie: Er riet dazu, den eingeschlagenen Weg zu gehen, weitere Anlieger anzufragen und gegebenenfalls dann das Gebiet zu erweitern, „um positive Entwicklungen anzustoßen“. Dem pflichtete CDU-Ratsmitglied Rainer Baumann zu: „Wir haben bestimmte Vorstellungen zur Gestaltung“ – und er warne davor, durch erneute Veränderungen „die Sache weiter in die Zukunft zu schieben“.

Mehrheit stimmt für Vorschlag

Andrea Ingrisch unterstrich diese Befürchtung: Würde Rehs in Aussicht gestellter Antrag durchgehen, „müssten wir das Ganze vertagen“. Heinrich Reh lenkte ein und befürwortete den Vorschlag seines Fraktionskollegen Ulrich Stahl, der sich in wesentlichen Teilen mit dem der Verwaltung deckt. Dafür gab es am Ende ein eindeutiges Votum: 19 Räte stimmten dafür, zwei – Schagemann und Reh – enthielten sich der Stimme. Und um die Beschlusslage abzurunden, versicherte Bürgermeister Zimmermann, man werde auf die Eigentümer zugehen.

Zuvor hatten Ingrisch – „wir haben nur begrenzte Fördermittel“ – und Zimmermann davon abgeraten, das Gebiet einfach auszudehnen. Stadtsanierung sei zwar ein dynamischer Prozess, so der Rathauschef, aber man könne „nicht jede Ecke, an der uns etwas nicht gefällt“, in das Programm aufnehmen.