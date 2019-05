Weil er nach einem Familienstreit mit einer Schusswaffe hantiert haben soll, hat die Polizei einen Mann in Gaildorf verhaftet.

Wie die Polizei mitteilt, wurde sie am Dienstag um kurz nach 22.30 Uhr zu einem Familienstreit in die Wirkerstraße in Gaildorf gerufen. Dort wurde ihr mitgeteilt, dass ein 26-Jähriger nach dem Streit mit einer Schusswaffe herumgelaufen sei und versuchte habe, diese zu laden. Die Polizisten trafen den deutlich betrunkenen Mann in seiner Wohnung an und nahmen ihn vorläufig fest. Zudem fanden sie in der Wohnung eine Schreckschusswaffe und ein Luftgewehr.

