Viel zu wenig, sagen die einen. Andere wiede­rum meinen, es seien genug vorhanden. Die Rede ist von öffentlichen Parkplätzen in Gaildorf. Was in den Debatten in aller Regel nicht zur Sprache kommt, ist die genaue Anzahl der Parkmöglichkeiten für Autofahrer. Die Schätzungen liegen zwischen 200 und 400. Diese Werte sind jedoch weit vom tatsächlichen Angebot entfernt.

An der Zahl der Parkplätze liegt es nicht

Eine Zahl, von der Leiterin des städtischen Ordnungsamts, Nadine Fischer, auf Anfrage ermittelt, lässt nun aufhorchen: Allein in der Kernstadt – also die einzelnen Teilorte nicht eingeschlossen – sind es tatsächlich 686 Parkplätze. Und auf diesen kann, die Tiefgarage unter der ehemaligen Stadtschule ausgenommen, kostenlos geparkt werden. Wobei in der Kurzparkzone der Innenstadt die Parkdauer auf 90 Minuten begrenzt ist.

Den Löwenanteil mit insgesamt 482 Stellplätzen machen die größeren Parkflächen aus, wozu beispielsweise das Hallengelände (72), der Bereich vor und hinter der Sporthalle (102) oder die Kocherwiesen (63) zählen. Die Summe der öffentlichen Parkplätze entlang der Straßen im Innenstadtbereich gibt das Ordnungsamt mit 204 an.

Viele wollen in Gaildorf bis vor die Ladentür fahren

Ein Angebot also, das vergleichsweise umfangreich ist und vor dessen Hintergrund sich – außer bei Großveranstaltungen wie dem Pferdemarkt, an dem viele Parkplätze wegen des Festbetriebs nicht zur Verfügung stehen – keine Platznot ableiten lässt. Dass die heimische Geschäftswelt dennoch sensibel auf das Thema reagiert, ist der Tatsache geschuldet, die auf die Gewohnheiten hauptsächlich der einheimischen Autofahrer abzielt: Auf der einen Seite wollten viele Kunden ihre Wagen möglichst vor der Ladentür abstellen und keine fünf Minuten etwa vom Hallengelände in die Innenstadt zu Fuß zurücklegen. Auf der anderen Seite bereiteten Berufspendler Probleme, die aus ähnlichem Motiv zentrale Plätze ganztägig blockierten.

Diese Haltung stand vor mehr als 25 Jahren denn auch Pate für die Einrichtung einer Kurzparkzone in der Kernstadt, in der höchstens – und mit Parkscheibe – eineinhalb Stunden lang gebührenfrei geparkt werden darf.

Viele Falschparker ertappt

Teuer wird es jedoch, wenn diese Zeit überschritten ist oder die Parkscheibe hinter der Windschutzscheibe fehlt und der städtische Vollzugsdienst solche Ordnungswidrigkeiten entdeckt. Oder wenn wichtige öffentliche wie private Zufahren durch Fahrzeuge blockiert werden.

Allein im Bereich der Gemeindestraßen mussten in diesem Jahr bislang insgesamt 2233 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen werden, an den übrigen Straßen wurden den Erhebungen des Ordnungsamts zufolge 708 Verkehrssünder – die entweder gedankenlos oder bewusst und aus Bequemlichkeit gegen die Regeln verstoßen haben – zur Kasse gebeten.