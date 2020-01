Die Stadtverwaltung Gaildorf und die Verkehrskommission des Stuttgarter Verkehrsministeriums sind sich im Januar 1994 einig: Der „Zebrastreifen“ zur Querung der Bundesstraße 19 an der Kirche in Ottendorf muss durch eine Ampel ersetzt werden. Wenig begeistert davon ist das damals noch selbstständige Straßenbauamt, das heute weitgehend in das Landratsamt eingegliedert ist. Anfang 1994 ist die Ampelanlage aufgebaut. Am 22. März geht sie um 15.04 Uhr in Betrieb – die Ampel zeigt nur Gelb und Rot, auf grüne Lichter wurde verzichtet. Gibt es keine Anforderung, bleibt die Ampel dunkel.

Schon damals ist klar: Mit dem neu entstehenden Baugebiet Spöcker Straße und dem Busverkehr muss auch die Spöcker Straße in die Ampelanlage einbezogen werden. Dies geschieht durch eine Anforderungsschleife in der Spöcker Straße. In die Bundesstraße Richtung Hall einfahrende Autos warnt ein gelbes Blicklicht.

Brief an die Stadt

Dieser Zustand dauert bis 2013 an. Als Unfallschwerpunkt tritt die Kreuzung in Ottendorf in all den Jahren nicht in Erscheinung. Dann landet ein Brief bei der Stadt Gaildorf. Darin ist von mangelnder Verkehrssicherheit und einer gefährlichen Kreuzung die Rede – besonders für aus der abschüssigen Kocherstraße ausfahrende Lastwagen.

Die Stadt leitet den Brief an das zuständige Landratsamt weiter. Das prüft die Situation vor Ort. Die Stadtverwaltung wird darüber aber nicht informiert, erinnert sich später ein Rathaus-Mitarbeiter. Der versichert zudem: Beim anschließenden Besuch der Kreis-Mitarbeiter im Rathaus sei die Ampel kein Thema gewesen. Und so geht im März 2014 die neue Ampel nach wenigen unauffälligen Arbeiten in Betrieb. Ins Auge sticht: An jeder Seite der Anlage hängt nun eine komplette Ampel mit drei Leuchten, das gelbe Blinklicht ist verschwunden, und nach einer Wartezeit von nur noch zehn Sekunden fordern Autos in der Spöcker Straße das Ampel­signal an.

Häufiger „Rot“

Nun leuchten für den Durchgangsverkehr auf der Bundesstraße häufiger die roten Lichter, was durch eine nur etwas längere Anforderungszeit hätte vermieden werden können – ärgerlich für viele Autofahrer. Gefährlich ist aber die ungewohnte Schaltung: Während die Ampel am Feuerwehrmagazin für in Richtung Hall fahrende Autos „Rot“ zeigt, haben die in Richtung Gaildorf fahrenden Autos noch „Grün“. Dabei wurde von Vertretern des Landratsamts in den Sitzungen des Bezirksbeirates stets erklärt: Die äußeren Ampeln seien gleichzeitig „rot“, die innere Ampel am Fußgängerüberweg bleibe noch etwas länger „grün“ – damit die Autos den Kreuzungsbereich räumen können. Auf dieses nur teilweise „Rot“ wies unsere Zeitung im November 2014 hin. Doch nichts geschah. Erst als das Thema nach einer Störung der Ampelschaltung im Februar 2018 wieder aufgegriffen wurde, kam Bewegung in die Sache. Schließlich wurde die Anforderungszeit auf 30 Sekunden verlängert. Das „verspätete Rot“ aus Haller Richtung wurde nicht geändert. „Die Konformität der Ampelanlage zur Richtlinie für Lichtsignalanlagen wurde geprüft und dabei kein Änderungsbedarf festgestellt“, meinte das Landratsamt. Ungeachtet dessen hatten sich die Anwohner auf die Eigenheiten der Ampel eingestellt.

Behörde setzt auf Ampel

Doch im Oktober 2019 teilte Gaildorfs Bürgermeister Frank Zimmermann im Ottendorfer Bezirksbeirat mit, die Kreisbehörde wolle weiterhin eine Ampel in der Spöcker Straße aufstellen. Vergangene Woche kam es zu einem Ortstermin. „Mit unserem Wunsch nach einem gleichzeitigen roten Signal der äußeren Ampel konnten wir nicht so recht durchdringen“, meinte Zimmermann, dem es auf eine sichere Kreuzung ankommt.

Aus Sicht des Landratsamts wird dies durch den Bau einer Ampel in der Spöcker Straße erreicht. Die könne dann „zu den Hauptverkehrszeiten oder nur auf Anforderung eingeschaltet werden“, beschreibt Zimmermann die Vorschläge der Haller Behörde. Details, auch zur baulichen Umsetzung, sollen durch Fachplaner ermittelt werden. Gebaut werde dann aber noch nicht. „Wenn das zu Papier gebracht worden ist, dann stellen wir das Ergebnis im Bezirksbeirat vor und sehen dann weiter“, versichert Zimmermann.