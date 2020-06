Vor-Ort-Termin am Unterbecken: Der Technische Ausschuss der Stadt Gaildorf informiert sich über Schutzmaßnahmen, nachdem der Freizeittourismus an der Anlage insbesondere in Corona-Zeiten enorm zugenommen hat. Von links: Bürgermeister Frank Zimmermann, Erste Beigeordnete Tanja Ritter, Stadtentwicklerin Andrea Ingrisch, Bauleiter Johannes Kaltner und der Geoökologe Martin Hofmann. © Foto: Richard Färber