Was den Ersatzneubau der B 19-Kocherbrücke bei Münster anbelangt, ist vorerst „der Druck aus dem Kessel“, wie Stadtrat Heinrich Reh in der letzten Sitzung des Unterroter Bezirksbeirates verkündete. In einem Gespräch der Stadtverwaltung mit Regierungspräsident Wolfgang Reimer hatte sich das Regierungspräsidium danach einsichtig gezeigt und die Bedenken vom Frühjahr aufgenommen. Der Bezirksbeirat hatte die angekündigte Vollsperrung für zwei Jahre einstimmig abgelehnt.

Nun wird über eine einspurige Behelfsbrücke für Pkw nachgedacht, der übrige Verkehr würde bei dieser Variante über die Schönberger Straße umgeleitet. Alternativ könnte auch eine zweispurige Behelfsbrücke gebaut werden oder die Straße neu trassiert und über eine neue Brücke neben der alten geführt werden.

Dazu müsse aber ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden, das zwei Jahre Planung beinhaltet. Die Brücke sei nicht so schlecht, dass man diese Zeit nicht abwarten könne, habe Reimer festgestellt. Das hörten die Räte gerne und fühlten sich in ihrer Kritik bestätigt.

Bildungszentrum fertig

In Unterrot wird 2020 kräftig investiert oder für 2021 geplant. Bürgermeister Frank Zimmermann listete die Maßnahmen auf. Die entsprechenden Bilder dazu präsentierte Lucia Aßfalg.

Die Arbeiten am Bildungszentrum sind abgeschlossen. Der Friedhof Unterrot wird renoviert. Der Platz wird neu gestaltet, die Treppe versetzt und die Überdachung der Aussegnungshalle erneuert.

Saniert werden die Bühl­äckerstraße, Asangstraße und Langwiesenstraße. Auch die Ringstraße in der Arwa-Siedlung wird saniert. Hier muss wegen der Enge der Straße mit Behinderungen gerechnet werden. Die Bewohner werden informiert.

Im gesamten Gaildorfer Stadtgebiet werden die Lampen auf LED umgerüstet. Die beiden Becken im Freibad müssen ebenfalls saniert werden und in einem weiteren Abschnitt soll eventuell auch das Empfangs­gebäude in Richtung Volleyballfeld verlagert werden.

Am Friedhof in Münster sollen mehr Parkplätze entstehen, der Platz vor der Aussegnungshalle soll neu gestaltet und auch ein kürzerer Zugang zum Friedhof geschaffen werden. Die Kirchwegbrücke zwischen Unterrot und Münster und die Fußgängerbrücke bei Bröckingen müssen saniert werden.

Auffahrt statt Treppe

Der Sportplatz in Unterrot bekommt eine Bewässerungsanlage. In Bröckingen sollen kleinere Hochwassermaßnahmen vor möglichen „urbanen Sturzfluten“ schützen.

Der Hochbehälter in Münster benötigt einen Stromanschluss, und der Hochbehälter oberhalb der Arwa-Siedlung muss ebenfalls saniert werden. Außerdem regte Albrecht Schupp an, beim Steg an der Mündung der Rot in den Kocher die Treppen durch eine kleine, leichter zugängliche Auffahrt zu ersetzen.

