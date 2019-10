Wenn alles vollends glatt läuft, weiß Bürgermeister Frank Zimmermann, wolle der MSC Gaildorf noch in diesem Jahr mit dem Bau seines Vereinsheims an der Motocross-Strecke „Auf der Wacht“ beginnen. Aus Sicht des Gemeinderats spricht nichts dagegen. Das Gremium hatte in seiner jüngsten Sitzung die eingegangenen Stellungnahmen von Behörden und sonstigen „Trägern öffentlicher Belange“ zur Kenntnis genommen und einige wenige Abwägungsvorschläge beschlossen.

MSC-Projekt beinhaltet einen Raum für Vereinsnutzung

Konkret: Der sogenannte vorhabensbezogene Bebauungsplan „Motocross-Gelände/Erweiterung“ nebst Begründung, Umweltbericht und artenschutzrechtlicher Untersuchung ist festgestellt. Nun kann die Stadtverwaltung die im Baugesetzbuch festgelegte Beteiligung der Öffentlichkeit (Paragraph 3, Absatz 2) und der Behörden (Paragraph 4, Absatz 2) in die Wege leiten.

Wie mehrfach berichtet, plant der Motorsportclub auf dem Gelände am Ortsrand von Großaltdorf ein neues Gebäude mit verschiedenen Räumen und Lagermöglichkeiten. Und, was im Sinne der Dorfgemeinschaft ist, auch einem Vereineraum. Dieser ist notwendig geworden, weil beispielsweise die Eutendorfer Landfrauen aus rechtlichen Gründen nicht mehr den von ihnen in der Vergangenheit genutzten Raum im Großaltdorfer Kindergarten nutzen dürfen. Der Gesetzgeber fordert hier bekanntlich eine scharfe Trennung zwischen Kinderbetreuung und anderweitiger öffentlicher Nutzung. Die Chance, die sich nun durch das MSC-Projekt eröffnet, will die Stadt nutzen und den Vereineraum anmieten.

Stadtplaner Claus Wolf vom Mutlanger Planungsbüro LK&P Ingenieure erläuterte dem Gemeinderat vor der Abstimmung das Ergebnis der im Juli und August erfolgten „frühzeitigen Beteiligung“ der von der Planung berührten Stellen. „Wesentliche Dinge“ seien seitens der Behörden nicht vorgebracht worden. Das Regierungspräsidium Stuttgart hätte gerne noch erläutert, ob durch die Planung „im Übergangsbereich eines regionalen Grünzugs“ weitere Flächen benötigt würden. Dieser Grünzug, so Wolf, werde durch die Ausdehnung des Sondergebiets in Richtung Westen „nicht weiter beeinträchtigt“.

„Kein erheblicher Eingriff“

Der planerischen Abwägung zufolge ist durch die Anlage eines Fundaments für das Gebäude südlich der Böschung – auf dem Geländeniveau des bestehenden Fahrerlagers liegend – „kein erheblicher Eingriff in das Grundwasser“ zu erwarten. Ein entsprechender Hinweis des Landratsamts fällt hier laut Planer deshalb nicht ins Gewicht.

Umweltzentrum schlägt „Rückbau“ vor

Auch leichte Bedenken der Landwirtschaftsverwaltung, landwirtschaftliche Nutzflächen gingen verloren, zerstreute das Planungsbüro. Das sei nicht der Fall, zumal die Erweiterung des Plangebiets nur „steile Böschungsflächen“ und die „Schotter- bzw. Schotterrasenflächen des Fahrerlagerplatzes“ betreffe.

Massive Kritik indes kommt vom kreisweiten Umweltzentrum Schwäbisch Hall, das sich „im Namen der anerkannten, von uns angeschlossenen Naturschutzvereine sowie von NABU- und BUND-Landesverband Baden-Württemberg“ Stellung bezieht. Das gesamte Areal, auch der Erweiterungsbereich, liege im Landschaftsschutzgebiet. Diese Flächen seien umgeben von geschützten Biotopen und Flachlandmähwiesen – landschaftlich wie ökologisch hochwertig. Durch die Motocross-Rennen hätten dort in den vergangenen Jahren „bereits zahlreiche Veränderungen stattgefunden, die aus unserer Sicht mit den Schutzbestimmungen nicht vereinbar waren“.

Für das Umweltzentrum steht fest: Eine weitere bauliche Entwicklung und Umgestaltung in dieser Schutzzone werde „entschieden abgelehnt“. Befürchtet werde, dass es durch das aktuelle Bauvorhaben dort „noch größere und womöglich noch weitere Veranstaltungen“ geben werde. Stattdessen sähe das Umweltzentrum gerne einen „Rückbau“ etwa der „hässlichen Sprunghügel“. Ein „Zurückfahren der Veranstaltungsintensität“ sei „angebracht“.

Bedenken zurückgewiesen

Planer und Stadträte sehen das anders. Und weisen darauf hin, dass es für die (seit 1964 erfolgte) motorsportliche Nutzung des Areals „sehr strenge Auflagen“ gebe. Das gesamte Fahrerlager dürfe pro Jahr nur an zwei Wochenenden sowie für den Auf- und Abbau genutzt werden. Und „der wertvolle obere Bereich wird das ganze Jahr nicht genutzt“. Überdies gebe es keine „ungenehmigten Veränderungen“ am Gelände. Die Flächen würden – das Fahrerlager ausgenommen – landwirtschaftlich genutzt. In „bestehende Biotopstrukturen“ werde nicht eingegriffen. Unterm Strich seien also „die Belange des Umweltzentrums nicht wesentlich“ betroffen, und die Bedenken „können in dieser Form nicht mitgetragen werden“.

