Zum einen soll am Montag ein Stück Normalität in den Alltag zurückkehren, zum anderen gelten in Zeiten der Corona-Pandemie weiter strenge Regeln, was den Kontakt mit anderen Menschen betrifft. Neu ist ab heute die Pflicht, sowohl bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel als auch beim Besuch eines Geschäftes eine Maske zu tragen. Diese kann durchaus selbst gemacht sein. In erster Linie soll die Ausrüstung verhindern, dass über die Atemwege winzig kleine Tröpfchen verteilt werden, die möglicherweise mit dem Corona-Virus belastet sind.

In manchen Berufen, zum Beispiel für die Fahrer eines Busses, ist es schwer, wenn nicht gar aus gesundheitlichen Gründen oder Aspekten der Sicherheit unmöglich, eine Maske zu tragen. Aus diesem Grund bleibt unter anderem bei Hofmann Omnibusverkehr in Gaildorf die vordere Türe des Busses weiter geschlossen. Auch die erste Sitzreihe wird weiterhin nicht belegt. Das Unternehmen ist auf den Transport von Schülern vorbereitet und appelliert an die Erziehungsberechtigten, was das Verhalten ihrer Kinder an den Haltestellen und später im Bus betrifft. Sobald sich die Versorgungslage mit Masken verbessert, möchte man den Fahrern auch einen kleinen Vorrat zur Verfügung stellen, damit diese im Bedarfsfall vereinzelten Fahrgästen mit einem Schutz aushelfen können.

In der Gaildorfer Stadtverwaltung ist man auf die Maskenpflicht vorbereitet. Annika Schall vom Hauptamt sagt, „wir haben für alle Mitarbeiter, die mit der Öffentlichkeit Kontakt haben, einen Spuckschutz und auch eine bestimmte Menge an Masken bestellt“. Diese seien individuell an die Ämter verteilt worden. Die Stadt Gaildorf habe bei verschiedenen Anbietern bestellt „und sowohl Einwegmasken als auch einen Grundstock an FFP2-Masken“ geordert. Bürgermeister Frank Zimmermann sei mit Schutzausrüstung „grundversorgt“ worden. Die weiteren Bestände werden im Hauptamt aufbewahrt. Hier können sich der Bürgermeister „wie auch die anderen Mitarbeiter bei Bedarf melden und ausstatten“. Für die Gaildorfer Bürger „wurde keine Massenbestellung getätigt“.

Pakete geplündert

Rund 800 Meter Luftlinie vom Gaildorfer Rathaus entfernt gibt es zwar keine Massenproduktion von Schutzmasken wie in einer entsprechend ausgestatteten Fabrik, dafür aber Produkte, die mit viel Herz und Engagement entstehen. Seit die Landesregierung von Baden-Württemberg die ab Montag geltende Maskenpflicht verkündet hat, steht im Nähatelier von Yvonne Brumm das Telefon nicht mehr still. Bis mindestens 5. Mai ist bei ihr die Produktion von wiederverwendbaren Schutzmasken ausgebucht. Fünf Frauen haben alle Hände voll zu tun, die Aufträge zügig abzuarbeiten. „Wir rackern wirklich“, sagt Yvonne Brumm und erklärt, dass die Produktion in ihrem Atelier komplett in Handarbeit erfolgt. Jede Falte werde von Hand eingebügelt, jedes Gummiband aufwendig angenäht.

Im Gegensatz zu Fabrikware sind die Schutzmasken „made in Gaildorf“ allesamt Einzelstücke. Man bekommt sie auch bunt. „Wir machen alle Farben“, weiß Yvonne Brumm und berichtet, dass besonders Frauen auch mal ganz gezielt nach einem Stück Stoff fragen, das dann zu einer Maske verarbeitet, perfekt mit der Garderobe harmoniert.

Zu Beginn der Produktion hat das Atelier viele Physiotherapeuten mit Masken beliefert. Jetzt seien es vor allem Anfragen von privater Seite. Was den Versand der Masken betrifft, habe man allerdings Lehrgeld zahlen müssen. Zu Beginn gingen die Pakete unversichert auf die Reise. Was folgte, waren Anrufe verärgerter Kunden. Sie erhielten zwar eine Rechnung, aber keine Masken. Die Post hat darauf recherchiert und zerfetzte Pakete präsentiert. Die Masken sind einfach gestohlen worden. Daher gibt’s jetzt nur noch versicherten Versand.