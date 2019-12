Lilli backt Plätzchen. Es ist kurz vor dem 3. Advent. Etwas Hilfe bekommt sie von ihrer Oma Karin Braun. Die Zehnjährige kann das Rezept natürlich selbst lesen und die Zutaten vermengen. Manchmal schaut Henry in der Küche vorbei. Er ist zu klein, um zu sehen, was die junge Bäckerin macht. Die Beine eines Chihuahua sind eben kurz. Aber dafür findet er Platz auf Lillis Schoß, wann immer sie ihn streicheln soll.

Bei Sturm und Regen sitzt Lilli gern in ihrem Zimmer und lässt den Bildern in ihrem Kopf freien Raum. Sie zeichnet und malt. Hunde, Sterne, Katzen. „Mit Malen und Basteln kann sie sich stundenlang beschäftigen“, erzählt ihre Mama, Yvonne Hammer. Vieles zeichne ihre Tochter in Farbe, aber das Ausmalen falle ihr allmählich etwas schwer. Lilli malt nicht nur, ihre Bilder ergeben auch Geschichten im Kopf. Sie hat ein erstes Buch fertig, an einem zweiten wird gearbeitet. Sie, malt wenn sie allein ist. Kommt eine Freundin, spielt sie mit ihr gern Playmobil oder mit Barbies im Haus und draußen Fangen und Verstecken. So wie andere 10-jährige Mädchen auch.

Lilli hat Muskelschwund

Was sie von anderen unterscheidet: Lilli leidet an einer spinalen Muskelatrophie – eine Nervenerkrankung, die zum Abbau der Muskeln führt. Laufen kann sie nicht. Sie braucht einen Rollstuhl. Zuhause, auf Ausflügen, in der Schule. Lilli besucht die 5. Klasse der Schlossrealschule in Gaildorf. Rollstuhl, Schulbegleiterin und die Sanierungen an der Schule machen es ihr möglich. Ihre Eltern, Yvonne und Alexander Hammer, sind dankbar dafür, dass dies geht. „Die frühere Schulleiterin Michaela Staleker und ihr Nachfolger haben sich, in Absprache mit Bürgermeister Frank Zimmermann und seinem Team dafür eingesetzt“, erzählt Alexander Hammer. Die Schule wurde mit Fahrstuhl, einer behindertengerechte Toilette und drei Rampen ausgestattet.

Ihre Schulbegleiterin hat Lilli seit der dritten Klasse: „Die sitzt schräg hinter mir. Und hilft mir bei dem, was ich nicht so gut kann. Bleistift spitzen oder Federmappe packen. Oder sie trägt meinen Ranzen. In der Pause bin ich aber bei meinen Freundinnen.“ Mathe mag die Schülerin nicht so gern. „Da kriegen wir so viel Hausaufgaben auf.“ Was ihr in der Schule nicht gefällt: „Wenn es laut ist in der Klasse.“

Das gibt es häufiger, immerhin sitzt Lilli mit 26 anderen im Klassenraum. Ihr Lieblingsfach ist „BK“ – Bildende Kunst. „Mit der Schule klappt das ganz gut“, sagt Lillis Papa. Nur im Sportunterricht hat sie Physiotherapie.

Zur Schule wird Lilli morgens und mittags mit einem Krankentransporter gefahren. Mitsamt ihrem Transportrollstuhl, der wiegt 178 Kilogramm. Mittagessen, dann Ausruhen, später Hausaufgaben und Spielen, ein fast normaler Alltag. „Das Ausruhen braucht sie für den Rücken, denn sie hat ja den ganzen Vormittag im Rollstuhl gesessen“, erklärt Yvonne Hammer.

Ihre verschraubte Wirbelsäule wird dreimal im Jahr nachjustiert

Wenngleich die Muskeln schwächer werden, wächst Lilli. Im Juni 2018 wurde ihre Wirbelsäule in Hamburg von der Schulter bis zur Hüfte verschraubt. Durch die Muskelschwäche hat sich die Wirbelsäule verkrümmt, erklärt der Vater. Dreimal im Jahr wird die Verschraubung in Hamburg nachjustiert. Dreimal im Jahr fährt Lilli nach Tübingen und Ulm. In der Klinik erhält sie eine Spritze mit Spinraza in den Rückenmarkskanal. Das soll die Krankheit aufhalten.

Im Februar 2009 ist Lilli geboren worden. Scheinbar gesund. Als sie etwa ein Jahr alt ist, merken ihre Eltern, dass etwas nicht stimmt. Ihre Tochter liegt die meiste Zeit, dreht sich nicht und macht keine Versuche, zu robben. „Der Kinderarzt empfahl uns eine Untersuchung in der Tübinger Uniklinik. Ein Bluttest im November 2010 ergab die Diagnose.“ Seither ist Lillis Krankheit Teil des Alltags bei Familie Hammer.

„Wenn man die Diagnose hört, fällt man in ein Loch. Sucht im Internet nach Infos, Hilfe, Austausch“, sagt Alexander Hammer. Heute sind sie vernetzt, haben so Kontakt zu anderen Eltern, deren Kinder die gleiche Krankheit haben. Bei Facebook hat er für seine Tochter eine Seite eingerichtet. Sie informiert über Lillis Alltag und Therapien.

Medizinische Hilfe bekommen die Hammers von ihrer Krankenkasse. Finanziell unerwartet: Der Bau des Aufzugs in ihrem Haus war das Geschenk einer hilfsbereiten Person. Reisen ist schwer geworden, weil die Hilfsmittel fehlen. Ihr letzter Familienurlaub war vor fünf Jahren: Mallorca. Heute machen sie Tagesausflüge. Dafür muss alles barrierefrei sein. Das sei oft ein Manko. In Hall ebenso wie in Hamburg. Mama Yvonne appelliert: „In Gaildorf und den Parkhäusern in Hall gibt es genug Behindertenparkplätze. Aber diese sollten auch frei bleiben, für die, die sie brauchen.“

Einen Tag lang war Lilli Fernsehstar

Vor drei Wochen hat Lilli etwas Besonderes erlebt: Einen Tag lang war sie in München zum Filmdreh. Ein Team hat sie und ihre Eltern einen Tag begleitet. Der Auftrag kam vom Bundesverband Kinderhospizdienst. „Wir sind Mitglied und haben dort schon viel Hilfe bekommen. Da wollten wir etwas zurückgeben und haben zugesagt“, erzählt Lillis Mama.

Bei den Muskeln kommen zu wenig Signale an

Die Spinale Muskelatrophie ist eine vererbbare Nervenerkrankung, die durch einen Gendefekt verursacht wird. Dieser führt dazu, dass ein für die Muskeln notwendiges Eiweiß nicht in ausreichender Menge gebildet wird. In der Folge verkümmern Nervenzellen, die Informationen vom zentralen Nervensystem an die Muskulatur leiten sollen. Durch den Abbau dieser Nervenzellen wird die Muskulatur weniger mit Signalen versorgt, als es bei gesunden Menschen der Fall ist. Muskelzellen, die wenig beansprucht werden, werden mit der Zeit abgebaut. Quelle: www.netdoktor.de; www.facebook.com/Lillis.SMA.ll.talk