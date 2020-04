Zufallsbegegnung im Wald bei Kaisersbach. Ein Bauer hat einen Wasserbehälter in den Wald gekarrt, um einige frisch gepflanzte Tannen zu wässern. Es ist Mitte April und es hat seit Wochen nicht geregnet. Die Setzlinge drohen einzugehen. Dem Forst droht das dritte Katastrophenjahr in Folge. „Was wir hier schaffen müssen, kann sich keiner vorstellen“, sagt der Mann.

Er ist nicht der Einzige. Auch am Gaildorfer Kirchberg werden Bäume gegossen. Ein Mal die Woche, so spät abends wie möglich, rollt das Güllefass mit Gießwasser vom Gaildorfer Bauhof. Das Gewann unterhalb des geologischen Pfades kann man als Extremlage bezeichnen: schwerer Tonboden, auf den ganztägig die Sonne brennt.

Enormer Anwuchserfolg

Den Fichten, die hier einst wuchsen, hat der Borkenkäfer den Garaus gemacht, sie mussten herausgenommen werden. Im Oktober letzten Jahres wurde dann mit jeweils 200 Elsbeer- und Kirschbäumen aufgeforstet, mit Bäumen also, die mit diesen Verhältnissen besser klarkommen.

Die Pflanzaktion fand am Tag der Deutschen Einheit statt, gut ein Dutzend Gaildorfer, darunter auch Bürgermeister Frank Zimmermann, griffen zum Hohlspaten. Die Aktion war unter dem Motto „Mein Baum fürs Land“ von Landwirtschaftsminister Peter Hauk initiiert worden (wir haben berichtet), die Setzlinge wurden vom Landratsamt für drei Standorte im Landkreis zur Verfügung gestellt. „Großes Lob an die Leute, die gepflanzt haben“, sagt Beißwenger, der Anwuchserfolg sei enorm.

Erste Douglasien eingegangen

Ungefähr 0,2 Hektar groß ist die Aktionsfläche. Daneben haben David Beißwenger, der Leiter des Forstreviers Rottal, und seine Leute weitere Elsbeeren, Kirschen und auch Eichen gepflanzt. Trockenheitsbedingte Ausfälle seien noch nicht zu verzeichnen. Die gibt’s freilich schon anderswo: Weiter oben, in Richtung der Windräder, seien bereits einige junge Douglasien eingegangen, so der Revierleiter.

Das Gewann am Kirchberg bereitet ihm derzeit dennoch die größten Sorgen. „Solche Tonböden haben einen extremen Totwassergehalt“, erklärt Beißwenger. Das heißt: Es ist für Pflanzen extrem schwierig, das im Boden gebundene Wasser zu nutzen.

Kirschen, Elsbeeren und auch Eichen sind noch am ehesten zu diesen komplizierten Austauschprozessen fähig. Allerdings muss dafür auch Wasser gespeichert sein. Wenn ein solcher Tonboden austrocknet, sich verformt und zusammenzieht, reißen die Feinwurzeln, die von den Bäumen gebildet wurden.

Im Frühjahr, wenn die Bäume austreiben, ist ihr Wasserbedarf besonders hoch. Deshalb hat Forstrevierleiter Beißwenger sich jetzt zum Bewässern entschieden und den Lohnuntermehmer und Gaildorfer Stadtrat Christian Niebel aktiviert. Die Kosten seien mit etwa 120 Euro pro Gießaktion überschau- und vertretbar, sagt Beißwenger, zumal die Pflanzkosten bei rund 12­­ 000 Euro gelegen hatten.

15.000 Liter pro Fuhre

In der ersten Runde war ein Acht-Kubikmeter-Fass im Einsatz. Zwei Mal sind sie gefahren, um 16.000 Liter auszubringen. Zwischenzeitlich haben sie aufgestockt, nun kommt ein 15.000-Liter-Fass zum Einsatz. Wirklich viel ist es nicht, was die Setzlinge da ein Mal die Woche abkriegen: „Kann man sich leicht ausrechnen“, sagt Beißwenger, „acht Liter pro Quadratmeter.“

Einen trockenen Sommer über könne man das natürlich nicht durchhalten, sagt Beißwenger. Wenn es weiterhin anhaltend nicht ausreichend regne, werde man die junge Kirchberg-Pflanzung wohl wieder aufgeben müssen. So lange er aber jetzt sehe, dass die Wasserspende etwas bewirkt, wolle er sie beibehalten und die jungen Pflanzen so wenigstens bis in einen hoffentlich nassen Mai begleiten. Voraussetzung ist freilich auch, dass weiterhin genügend Gießwasser zur Verfügung steht.