Klirrender Frost hat das Limpurger Land im Griff. Der neue Oberamtsarzt Dr. Justinus Kerner , der wenige Monate zuvor, im Sommer 1815, seinen Dienst angetreten hatte, hat in der Vorweihnachtszeit alle Hände voll zu tun, um krank gewordene Menschen zu versorgen. Abends, wenn der 29-Jährige nach langen Fußmärschen durchgefroren und müde in seine trostlose Behausung zurückkommt, hat er kaum Gelegenheit, im Kreis seiner jungen Familie abzuschalten.

Ein dreister Vermieter

Ihn, der auch als Dichter einen Namen hat, und seine Frau plagt eine große Sorge, was ein Stück weit an die biblische Herbergssuche erinnert: In Gaildorf herrscht Wohnungsnot. Justinus und Friederike Kerner fristen gemeinsam mit dem zweijährigen Töchterchen Marie ihr Dasein in einem „kalten finstern“ Haus hinter der Kirche, wo ihnen bei der Ankunft in der Stadt eine Unterkunft zugewiesen worden war. Die Zimmer lassen sich im Winter kaum heizen. Der in eine Wand eingemauerte Ofen, der auch die Wohnung des Vermieters wärmen soll, „kam nicht zur Hälfte den Eltern zugute“, schreibt später Marie Kerner in ihren Erinnerungen (1877). Der Eigentümer zieht offenbar heimlich die glühenden Holzscheite immer auf seine Seite.

Kerners Wohnung ist sehr kalt. Wenn er in den Abendstunden zur Feder greift, „rückt er ein kleines Tischchen hart an die mühsam erwärmte Platte, um schreiben zu können“, wie es Marie schildert. Dabei muss er es „von Zeit zu Zeit abräumen, um die Oberfläche desselben am Ofen zu erwärmen, damit die erstarrten Hände etwas gelenkiger wurden“.

„Die Heimatlosen“

An welchem Werk Kerner in diesen Tagen vor Weihnachten arbeitet, um das Auskommen der Familie zu verbessern, ist nicht bekannt. Vielleicht an der Ballade „Der Geiger zu Gmünd“ oder gar an der Erzählung „Die Heimatlosen“, beides in den folgenden Monaten veröffentlicht.

Marie schreibt nichts darüber. Sie ist in dieser Zeit nicht oft zu Hause. Die Mutter schickt die Kleine, die sich an einem frostigen Wintertag Erfrierungen an den Füßen zuzog, oft zu Bekannten – „nur damit ich wieder erwärmt wurde“. Wie lebhaft sie sich daran erinnert, unterstreicht die Dramatik der Lage.

Die bessert sich im Frühjahr 1816 vorübergehend. Das zweite Kapitel der Herbergssuche wird im späteren Bräuhaus aufgeschlagen. Es ist ein „kleines freundliches Haus“ mit Garten, wie es Marie beschreibt. Doch im Garten gedeiht nichts: Es ist – nach dem verheerenden Vulkanausbruch in Indonesien – das Jahr ohne Sommer. Und in dem vermeintlich trauten Heim wird wenig später eine Wirtschaft eingerichtet. Gravierendster Einschnitt: Zu Jahrmärkten oder Volksfesten müssen Kerners ihre Behausung räumen. Ihr Wohnzimmer wird zum „Tanzboden“.

Die Familie wächst

Kapitel Nummer 3 der Herbergssuche wird 1817 im Haus des Tuchmachers Seilacher in der heutigen Bahnhofstraße geschrieben, wo die Familie eine kleine, bescheidene Wohnung bekommt, in der sie unbehelligt leben darf und in der Justinus Kerner wieder große Lust am Schreiben hat. Hier entstehen auch politische Streitschriften und vermutlich auch die 1818 veröffentlichte Württemberg-Hymne „Der reichste Fürst“. Und: In diesem Jahr wird die Familie größer: Sohn Theobald wird geboren.

Das Ende einer Odyssee

Kerners fühlen sich nun etwas wohler. Bis in der Vorweihnachtszeit eine Stellenausschreibung den nächsten Einschnitt bringt: Justinus Kerner bewirbt sich um die Stelle des Oberamtsarztes in Weinsberg – und erhält den Zuschlag. Im Januar 1819 heißt es, Abschied nehmen von Gaildorf, wo die Familie in den vier Jahren ihres Hierseins nie richtig Fuß fassen und heimisch werden durfte. Der Umzug nach Weinsberg – diesen Sommer mit einem von Kerners Nachfahrin Michaela Köhler verfassten Theaterstück in Szene gesetzt – markiert das Ende einer traurigen Odyssee im Zentrum des Limpurger Landes.