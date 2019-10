Neugierig halten Besucher vor dem Landkreis-Pavillon „Am Puls der Zeit“ auf der morgen zu Ende gehenden Bundesgartenschau in Heilbronn inne: „Vom tödlichen Gift in alten Würsten zum Faltenglätter“ steht auf einer der roten Stelen zu lesen. Um was es da geht, verrät die innere Schmalseite der Holzbalken: „Botox aus Weinsberg“.

Das liest sich spannend. Und es ist auch spannend. Nur: Die Ortsangabe ist falsch. Das, was heute unter dem Markennamen Botox für die Behandlung von fast zwei Dutzend Krankheitsbildern Verwendung findet, ist nicht in Weinsberg, sondern in Gaildorf entdeckt und erstmals beschrieben worden: Der Mediziner und Literat Justinus Kerner (Foto), von 1815 bis 1819 Oberamtsarzt im Zentrum des Limpurger Landes, hatte dort das „Wurstgift“ erforscht, das „Botulinumtoxid“ (abgeleitet vom lateinischen botulus, das Darm, Eingeweide oder Wurst meint).

230 Todesfälle dokumentiert

Kerner war 1815 auf die Symptome aufmerksam geworden, die bei Betroffenen durch dieses Gift hervorgerufen wurden; insofern ist der dritte Stelen-Hinweis auf der Buga korrekt. Er diagnostizierte „Heiserkeit und Tonlosigkeit der Stimme“, das „Niederfallen und Gelähmtwerden der Augenlider“ oder die Veränderung der Pupillen und „stumpfe Schmerzen im Bauche“. Für viele Menschen im Schwäbischen Wald kam damals jede Hilfe zu spät.

Umfangreiche Recherchen führten Kerner auf die Spur eines Giftes: Die schwer erkrankten, meist dem Tod geweihten Patienten hatten zuvor vergammelte Blut- oder Leberwürste verspeist. 230 Fälle hat der Arzt seinerzeit dokumentiert und deren Verlauf beschrieben. Zwei Jahre später, 1817, veröffentlichte er in der Zeitschrift „Tübinger Blätter für Naturwissenschaft und Arzneykunde“ erstmals seine Erkenntnisse unter dem Titel „Vergiftung durch verdorbene Würste“.

Das ließ die internationale Fachwelt aufhorchen. Es wurde viel und heftig über das Gift und seine Wirkungen diskutiert – und der Entdecker war schnell mit einem Kosenamen bedacht: der „Würstchen-Kerner“, im englischsprachigen Raum der „Sausage-Kerner“. Auch die Gerichtsmedizin war an den Forschungen interessiert, konnten doch diese bei der Untersuchung mysteriöser Todesfälle hilfreich sein.

Arbeit bis heute anerkannt

Kerner ließ das Thema nicht mehr los. Seine in Gaildorf begonnenen Studien verarbeitete er nach seinem Wegzug nach Weinsberg zu einer weiteren Schrift: 1822 veröffentlichte er sein Buch mit dem sperrigen Titel „Das Fettgift oder die Fettsäure und ihre Wirkungen auf den thierischen Organismus – ein Beytrag zur Untersuchung des in verdorbenen Würsten giftig wirkenden Stoffes“. Er beschrieb darin die Wirkung des Botulinumtoxins, die Symptome, den Verlauf und körperliche Untersuchungsbefunde „mit einer bis heute gültigen Exaktheit, Präszision und Vollständigkeit“. Das attestierte ihm der Mediziner Steffen Häfner in seinem Buch „Justinus Kerner’s Heroic Experiments with Botulinum Toxin“ (2009).

Dass es sich dabei um das stärkste in der Natur vorkommende Gift handelt, war dem Entdecker offensichtlich nicht bewusst. Angeblich reichen zwei Kilogramm davon aus, um die komplette Weltbevölkerung auszulöschen. Prominentestes Beinahe-Opfer, allerdings nur im Fernseh-Krimi, ist der Rechtsmediziner Professor Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers): In Folge 30 des kultigen Münster-„Tatorts“ soll der nach eigener Überzeugung mindestens geniale Forensiker mit Botox um die Ecke gebracht werden. Am Ende wird er selbstverständlich durch Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und dessen Kollegin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) gerettet.

Ein Milliardengeschäft

Mit Kerners Entdeckung und der darauf basierenden Forschung wird heute viel Geld gemacht. Der US-amerikanische Botox-Hersteller Allergan setzt Milliarden damit um. Botulinumtoxin gilt allerdings nicht nur als Faltenglätter, das Gift wird – wovon Kerner einst nie zu träumen gewagt hatte – auch bei der Behandlung verschiedener Krankheiten eingesetzt, etwa bei Muskelkrämpfen, nach Schlaganfällen oder Bewegungsstörungen.

