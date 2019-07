Die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird mobil. Das von der Bundeszentrale für politische Bildung geförderte Projekt des Gaildorfer Jugendreferats steht kurz vor dem Start.

Wer beim Begriff „Speaker’s Box“ an die berühmte „Speakers’ Corner“ denkt, liegt nicht ganz verkehrt. Die „Ecke der Redner“ im Hyde Park in London steht wie kein anderer Ort der Welt für die Freiheit der Meinung und der Rede. Die Speaker’s Box des Gaildorfer Jugendreferates hat einen solch legendären Status zwar noch lange nicht erreicht, ist aber nichtsdestotrotz ein Instrument, das jenen, deren Meinungen und Ansichten bislang eher eine geringe Rolle ­spielen, mehr Gehör verschaffen soll.

Wohnwagen gespendet

Die Speaker’s Box war einst ein Karton, ist mittlerweile aber ein Wohnwagen. Den hat man sich gewünscht, als die Förderzusage der Bundeszentrale für politische Bildung eintraf. Gerd Hertäg aus Wiesenbach hat darüber in der Zeitung gelesen und seinen alten Wohnwagen gespendet. Das Gefährt sei in einem „begeisterndem Zustand“, schwärmt Jugendreferentin Pia Dahlinger, lediglich dem TÜV habe man es noch vorführen müssen.

Bis Dienstag stand der mittlerweile rot grundierte Wohnwagen noch auf dem Parkplatz des ehemaligen Kaiga-Küchenstudios in der Gaildorfer Gartenstraße, das derzeit zum Jugendzentrum umgebaut wird. Mittags wurde er dann in die Werkstatt von Gerd Metzler alias Nautcore in Eberbach im Jagsttal geschleppt. Der Spraykünstler wird ihn „illustrieren“: mit Piktogrammen und dem Schriftzug „Speaker’s Box“ vor einer Szenerie, die typisch sein soll für den Alltag der heutigen Jugend auf dem Land.

Denn um die geht’s bei dem Projekt „Miteinander reden“, das die Bundeszentrale für politische Bildung aufgelegt hat. Im Hintergrund wirkt zudem eine Änderung der Gemeindeordnung, die seit Dezember 2015 gilt und mit der eine Soll- zu einer Mussbestimmung wurde: Jugendliche müssen danach an Entscheidungen beteiligt werden, die ihre Interessen berühren. Das „Wie“ ist nicht geregelt: Paragraf 41a fordert die Gemeinden lediglich auf, geeignete Beteiligungsverfahren zu entwickeln und – das ist ebenfalls neu – auch die Interessen von Kindern zu berücksichtigen.

Abschlussstaffeltag des Bezirks Hohenlohe Probleme im Reservespielbetrieb Fußball: Beim Abschlussstaffeltag des Fußballbezirks Hohenlohe in Matzenbach macht sich Bezirksspielleiter Hartmut Megerle für zweite Mannschaften als echte Reserven stark.

Beteiligung ist eines der Grundanliegen des Gaildorfer Jugendreferats. „Wir haben immer überlegt, wie das funktionieren könnte“, sagt Pia Dahlinger, und daher rühre auch die Idee der Speaker’s Box, deren papierner Vorfahr in ihrem Büro auf dem Schrank steht.

Referatsmitabeiterin Dafina Hashani hatte sich Anfang 2018, damals noch als studentische Hilfskraft, mit dem bunt bemalten Karton auf den Weg durch die Stadt gemacht, um Kritik, Anregungen und Wünsche von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu sammeln. Ihre Erkenntnisse und Ergebnisse flossen in eine dreißigseitige Seminararbeit, einen Videofilm und in die erfolgreiche Bewerbung für „Miteinander reden“ ein.

Der Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Kurt Möller von der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege an der Hochschule Esslingen hatte dazu geraten. Er ist Mitglied der Expertenkommission, die von Bundesjugendministerin Dr. Franziska Giffey beauftragt wurde, den 16. Kinder- und Jugendbericht zu erarbeiten.

Möller hat Pia Dahlinger, nachdem sie die Idee der Speaker’s Box in einem Seminar für ein studentisches Buchprojekt vorgestellt hatte, quasi aus dem Stand rekrutiert und, weil sie auf einer Gegenleistung beharrte, an die Ausschreibung der Bundeszentrale verwiesen. Im Gegenzug wird das Projekt nun von der Esslinger Hochschule wissenschaftlich begleitet.

Fußball in Gaildorf Süper-Lig-Spieler Murat Kalkan läuft für den TAHV Gaildorf auf Murat Kalkan spielte schon im türkischen Junioren-Nationalteam und in der türkischen 1. Liga.

12.000 Euro stehen zur Verfügung, ein großer Teil davon für „Mobilität“. Denn die Speaker’s Box wird, wenn sie gerufen wird, auf Reisen gehen, man wird sie auf Dorffesten und anderen Veranstaltungen in den Gemeinden des Verwaltungsverbandes Limpurger Land antreffen. Den sachkundigen Transport übernimmt der Gaildorfer Bauhof.

Beinhalten wird die Speaker’s Box bei ihren Einsätzen vor allem das Equipment des Media-Mobils. Viele Jugendliche und junge Erwachsene arbeiten gerne filmisch, sagt Pia Dahlinger, und ihnen stehen damit zusätzliche Möglichkeiten zur Verfügung, Kamera und Stativ beispielsweise und ein Laptop mit einem Schnittprogramm. Gucken kann man dann auch: In eines der Fenster der Speaker’s Box wird ein Bildschirm eingesetzt.

Leitfaden in Arbeit

Das Konzept ist offen: „Die Jugendlichen werden zeigen, wie ihnen ihre Heimat gefällt und wie sie sich darin sehen.“ Dahlinger ist überzeugt, dass sich Schwerpunkte, Impulse oder auch ganz konkrete Vorschläge entwickeln werden, die in die öffentlichen Entscheidungsprozesse einfließen können. Parallel dazu soll ein Leitfaden über Kommunikationsmethoden erarbeitet werden.

Das könnte dich auch interessieren: