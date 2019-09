Ihr Name ist untrennbar mit der Initiative „Gaildorf hilft Afrika“ verbunden: Christina Schlögl (53) hatte vor acht Jahren das Projekt angestoßen, geleitet und zu weithin beachtetem Erfolg geführt. Nun will sie die kräftezehrende Verantwortung „schweren Herzens“ abgeben, die Last, die trotz vieler engagierter Mitstreiter hauptsächlich auf ihren Schultern ruht.

Sie habe gemerkt, sagt Christina Schlögl, „dass ich es jetzt nicht mehr mit der ganzen Energie, die ich für das Projekt brauche, weitermachen kann“. Die dreifache Mutter und dreifache Großmutter, die sich mehr um die Familie kümmern will, wird ein bewegendes Kapitel Lebensgeschichte abschließen.

„Gaildorf hilft Afrika“ soll aber weiterleben. Sie habe in den Reihen der Freiwilligen gespürt, dass die Bereitschaft dazu da ist. Und selber wolle sie auch weiterhin mithelfen, um das Ziel des Ganzen im Auge zu behalten: die Not der Menschen in von bitterer Armut geprägten Ländern Afrikas zu lindern.

Spontaner Entschluss

Das Leiden und Sterben auf dem Schwarzen Kontinent hatte Christina Schlögl im Jahr 2011 stark bewegt. Berichte und Bilder von Hungernden, millionenfaches Elend – für sie war das, wie sie ihre Eindrücke beschreibt, „nicht auszuhalten!“. Das Maß des Erträglichen war voll. Sie schritt zur Tat. Anstatt ein paar Euro zu spenden, um das eigene Gewissen zu beruhigen, rief sie spontan „Gaildorf hilft Afrika“ ins Leben.

Innerhalb kürzester Zeit hatte sie mit vielen Helferinnen und Helfern den größten Flohmarkt in der Stadtgeschichte auf die Beine gestellt, um Geld zu sammeln. Im Nu waren 12.000 Euro beisammen. Weitere Aktionen und Flohmärkte folgten. Bei Veranstaltungen oder auf dem Wochenmarkt wurde für die Sache geworben. Ein großes Netzwerk der Hilfe entstand. Unternehmen, Vereine und Gruppen, Privatpersonen – Christina Schlögl wusste sie zu überzeugen und zum Mitmachen zu animieren. „Gaildorf hilft Afrika“ war schnell zur Institution geworden, zur Marke. Für ihren Einsatz erfuhr die Macherin Auszeichnungen wie den Medienpreis der Presse im Haller Landkreis und den Kolpingpreis.

Die Initiatorin, die in der Mensa im Schulzentrum arbeitet und auch als Stadträtin aktiv ist, war unverhofft zur Managerin eines großen sozialen Projekts geworden. Ein „Riesenaufwand“ war das damals. Im Hause Schlögl klingelte fast pausenlos das Telefon, das E-Mail-Postfach quoll über. Ungezählte Gespräche und Planungen bestimmten die Freizeit – und das Privatleben. Wobei sich die Familie in großer Toleranz übte.

„Einfach reingerutscht“

Sie sei, blickt sie zurück, „damals einfach reingerutscht“, vielleicht auch „etwas blauäugig“ gewesen. Und dann vor einem „Riesenberg an Arbeit“ gestanden – „aus heutiger Sicht unvorstellbar“. Doch die vielen kleinen Schritte, die zu Erfolgen führten, wirkten motivierend. Und die Erfahrung von Peter Rottach, Gaildorfer Projekt-Koordinator in Diensten der Diakonie-Katastrophenhilfe. Sein Einsatz führte dazu, dass die Hilfe unbürokratisch geleistet werden konnte – als Hilfe zur Selbsthilfe.

Erste nachhaltige Projekte kamen Menschen im Flüchtlingscamp Dollo Ado und den in ihrer Existenz bedrohten Afar-Nomaden im Osten Äthiopiens zugute. Später engagierte sich die Afrikahilfe für das Straßenkinder-Projekt von terre des hommes und für eine Klinik in Sierra Leone, wo der Gaildorfer Chirurg Dr. Ulrich Bauer ehrenamtlich gewirkt hatte. Unter anderem konnte für das Krankenhaus ein Röntgengerät gekauft werden.

Unterm Strich sind unter Christina Schlögls Regie mehr als 150.000 Euro zusammengekommen. Geld, das ungeschmälert dort ankam, wo es dringend benötigt wurde, um Menschenleben zu retten. Vor Ort konnte sich die Gaildorfer Gruppe überzeugen, dass die Hilfe etwas bewirkt. Dankbar gegenüber allen Unterstützern blickt Christina Schlögl nun zurück. Die Zusammenarbeit mit unzähligen fleißigen Helfern habe ihr vor Augen geführt, „dass es immer noch viele Menschen gibt, die bereit sind, anderen zu helfen“.

Initiative soll weiterleben

Gleichzeitig bittet sie um Verständnis, dass für sie eine „aufregende Zeit, in der ich viel gelernt habe und ganz wunderbare Menschen kennenlernen durfte“, zu Ende geht. Sie hofft, dass die Frage nach einer Nachfolge positiv beantwortet werden kann. „Gaildorf hilft Afrika“ soll weiterleben.

