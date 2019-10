Sie schäumt fast über vor Temperament und sprüht vor Lebensfreude. Und diesmal ganz besonders, weil „ihre Damen“ zu Besuch gekommen sind. Heidi Braden ist 38 Jahre alt und lebt seit rund 25 Jahren in der Sonnenhof-Außenstelle Gaildorf. Ihr Leben, ihr Umfeld, ihre Arbeit in der Lebenswerkstatt Schwäbisch Hall mit Einsatzort bei der Firma Aluca in Uttenhofen hat sie fest im Griff. Sie braucht lediglich ein wenig Unterstützung auf ihrem Weg durchs Leben. Ihre Damen, wie sie sie nennt, sind an diesem Nachmittag Karin Nachbauer und Charlotte Denninger von der „terre des hommes“-Arbeitsgruppe Gaildorf. Mit von der Partie ist Traugott Hascher, der Presse- und Öffentlichkeitsreferent der Sonnenhof-Einrichtungen. Das Treffen hat einen besonderen Grund: Die Öffentlichkeit soll erfahren, dass unter der Überschrift „Inklusion“ seit zehn Jahren eine Patenschaft zwischen der tdh-Gruppe Gaildorf und Heidi Braden besteht. Gefeiert wurde auf Heidis Wunsch beim Fitness-Büfett im Kulinarium am Waldsee.

Erinnerung ans erste Treffen

Mit Freude und Stolz trägt die junge Frau das dunkelrote T-Shirt mit der Aufschrift „terre des hommes – Hilfe für Kinder in Not“. Sie erinnert sich noch gut an das erste Treffen mit der Gruppe, welches ihr Lieblingsbetreuer Markus Akilli arrangiert hatte. Es sei zwar etwas langsam angelaufen, blickt sie zurück, aber inzwischen gefalle es ihr ganz arg und die Sache sei ihr sehr wichtig. Besonders gern mag sie den Verkaufsstand am Wochenmarkt. „Ich blühe immer auf bei den Damen und ich hoffe, dass ich noch lange dabei bin“, denkt sie schon an die Zukunft. Auch Karin Nachbauer und Charlotte Denninger wünschen sich, dass die Patenschaft Bestand hat. Das herzliche Verhältnis unter den drei Frauen auf der Bettkante ist nicht zu übersehen. Die Verbindung zwischen „terre des hommes“ und Heidi Braden sei einmalig, so Traugott Hascher, und ein Paradebeispiel dafür, wie Inklusion gelingen kann. Die Akzeptanz der Sonnenhof-Bewohner bei Ärzten, Vereinen und überhaupt innerhalb der Gaildorfer Gesellschaft sei ohnehin bemerkenswert.

Die Patenschaft kam durch die Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Ralf Eggert zustande. Markus Akilli stellte das Projekt vor, die „terre des hommes“-Gruppe fühlte sich angesprochen und lud Heidi Braden zum ersten Treffen ein. Anfänglich half sie bei den Bastelarbeiten, brachte aber bald ihre Schachtel mit Bügelperlen mit und fertigte ihre eigenen, wunderschönen Objekte. Sie macht mit, redet mit, interessiert sich für die Projekte und fühlt mit der Not der Straßenkinder irgendwo da draußen in der Welt, für welche sich die Gaildorfer tdh-Frauen seit nahezu einem halben Jahrhundert starkmachen. Alle empfinden die regelmäßigen Treffen als Bereicherung auch ihres eigenen Lebens. Sie haben für ihre Heidi sogar ein Gedicht verfasst. Darin heißt es: „Heute wollen wir dir herzlichen Dank sagen und dich einfach – ohne zu fragen – hochleben lassen für die nächsten 10 Jahr’, Heidi – du bist unser Superstar!“

Solche Patenschaften betrachtet Traugott Hascher als Lebensquell für den Einzelnen, aber auch als Zugewinn für die gesamte Sozialgemeinschaft. „Was sie machen, ist beispielhaft“, bedankt er sich bei den tdh-Frauen. Der Sonnenhof richtet zum sechsten Mal den Inklusionspreis aus. 5000 Euro werden ausgeschüttet. Vereine, Gruppen und andere Institutionen sind aufgerufen, bis zum 31. Oktober ihre Bewerbungen einzureichen. Verliehen wird er am 26. November in Ilshofen.

