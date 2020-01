Trinken, Zocken, die ganze Nacht aufbleiben - das nun auch schon fast siebzig Jahre alte „Fool’s Paradise“ scheint einem wie Albie Donnelly auf den Leib geschrieben, ein Lieblings- und Lebenslied. 73 Jahre alt wird der Tenorsaxophonist und Sänger - Markenzeichen: Vollbart, Glatze, Sonnenbrille - in diesem Sommer, und die meiste Lebenszeit hat er wohl in diesem Paradies der Dummköpfe oder Taugenichtse verbracht, vor dem die Mama immer gewarnt hatte: „Musiker willst du werden? Willst du Selbstmord begehen?“

Seit 1973 unterwegs

Es ist wohl doch eher so, dass er glücklich wurde. Und dass er eine Konstanz an den Tag gelegt hat, die in dieser Branche eher ungewöhnlich ist. Seine Rhythm’n’Blues-Formation „Supercharge“, mit der er am vergangenen Freitag im Häberlen der Gaildorfer Kuturschmiede erscheint, gibt’s bereits seit 1973, sie war unter anderem mit Bob Geldof’s Boomtown Rats zu hören, mit Ray Charles, B.B. King und Fats Domino und spielte auf der Hochzeit der Milliardenerbin Tina Onassis. Und für die Kulturschmiede: seit 2002 zwei Mal beim Pferdemarkt-Jazzfrühschoppen, ein Mal beim Sommerfest.

Von der aktuellen Supercharge-Stammbesetzung sind der Baritonsaxophonist Jürgen „Big Jay“ Wieching, der Posaunist Torsten Heitzmann und der Pianist und Organist Sascha Kühn im Häberlen dabei; ihre zur Perfektion eingespielten Licks, Läufe und Akkordwälle sind der Nukleus der Band. Gitarrist Pomez Di Lorenzo, Bassist Falko Burkert und Schlagzeuger Bernie Weichinger bilden die kurzfristig zusammengestoppelte Rhythmusgruppe – geübt hätten sie tags zuvor beim ersten Auftritt in Regensburg, grinst Weichinger, wenn’s sein muss, spielen sie vom Blatt.

Besser kann eine Band nicht funktionieren

Dass sie frisch zusammengefunden haben, merkt man eher nicht, im Gegenteil. Als sie nach drei schnellen Bluesnummern bei der Ballade „These Last Two Dollars“ landen, liegen die Bläserflächen perfekt ausbalanciert über dem getragenen Groove. Und das folgende Stripschuppen-Intro, das Donnelly mit allerlei Witzchen und Publikumsanimationen in die Länge zieht, mündet in ein triolig in den Takt gehievtes Gitarrenmotiv, aus dem sich ein ungeheurer Tutti-Sog entwickelt, der geradezu hypnotisch wirkt. Besser, hinreißender kann eine Band nicht funktionieren.

Vom Bluesrock bis zum Funkjazz-Klassiker „Pick Up The Pieces“ reicht das Repertoire, es gibt Latin-Anklänge und Duke Ellingtons Zirkusnummer „Caravan“ liefert das Motiv für ein umjubeltes Schlagzeugsolo und einen etwas niederträchtigen, allerdings auch von den Musikern bewieherten Witz von Donnelly: Warum beklatschen die Leute einen Drummer nach seinem Solo? Weil er aufgehört hat.

Der Blues aber dominiert das Konzert, und die Alltagsweis- und albernheiten, die zwischen den zwölf Takten hausen, liefern die Geschichten und auch die Fallhöhen dazu. Über den versponnenen Text von „Whisky Drinkin’ Woman“ kann man sich amüsieren, die rauschhaften Soli aber, die dann aus wenigen, gelassen in den Groove geworfenen Tönen zu wahren Soundorgien hochgezogen werden, sind eine im Wortsinn schöne Kunst.

Bob Margolin und Mike Sponza in Gaildorf Mit Blues rund um die Welt Gaildorf

Klassiker mit Einlagen

Und die Band ist dann zuletzt auch ganz bei sich, als sie elegant-gelassen „Fool’s Paradise“ hochzieht und „Caledonia“ als angemessenen Speed-Boogie ins begeisterte Getümmel jagt – und natürlich auch, als sie für das Geburtstagskind Martin am Mischpult den „Happy Birthday Blues“ anstimmt, spontane „Ladies Night“-Einlage inklusive.

Den „Hoochie Coochie Man“ gibt’s als Zugabe, der ausverkaufte Saal tobt, als die göttliche Hookline angespielt wird, die, auch wenn’s die Unesco noch nicht mitgekriegt hat, längst zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit gehört. Und die Band, die seit zwei Tagen zusammenspielt, witzelt leichthändig einige Takte Country-Schmelz und – „Buona Sera Signorina“ – Italo-Schlagerseligkeit von Louis Prima ins Gebrodel: Taugenichtse in Höchstform.