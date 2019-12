Das Dekanat Gaildorf gehört zusammen mit den Kirchenbezirken Schwäbisch Hall und Künzelsau zum Wahlkreis 11. Dort beteiligten sich am Sonntag von insgesamt 62 581 Wahlberechtigten 16.503 Wähler an der Synodalwahl, was einer Wahlbeteiligung von 26,4 Prozent entspricht. Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen aus dem Limpurger Land in der Übersicht:

Pfarramt Gaildorf I (Wahlbeteiligung: 19,61 Prozent) :

1. Hans-Jörg Scheufele (505 Stimmen)

2. Dieter Elßer (431)

3. Bernd Feucht (405)

4. Iris Simon-Höfer (382)

5. Johannes Michael (360)

6. Birgit Hünnefeld (346)

7. Dorothea Schmidt (338)

8. Waltraud Wandel (320)

9. Ilka Domke (253)

Pfarramt Eutendorf-Ottendorf (Wahlbeteiligung: 29,9 Prozent):

1. Eberhard Leidig (546)

2. Adelheid Lehmann (498)

3. Ingrid Balko (483)

4. Ute Hess (478)

5. Christoph Ackermann (469)

6. Bernhard Weller (424)

7. Gabriele Probst (418)

8. Brigitte Lutz (396)

9. Ulrich Pfizenmaier (380)

(neun Kirchengemeinderäte)

10. Ralph Schröder (377)

11. Yannick Schoch (367)

12. Peter Kitterer (353)

13. Antje Noll (277)

14. Petra Natzkowski-Rieder (263)

Pfarramt Münster (Wahlbeteiligung: 30,4 Prozent):

1. Margot Kühneisen (327)

2. Diana Wannenwetsch (246)

3. Andrea Ellinger (243)

4. Reinhard Schmidt (223)

5. Beate Eberhard (208)

6. Astrid Golz (195)

Pfarramt Abtsgmünd-Untergröningen (Wahlbeteiligung: 26,44 Prozent):

1. Heike Buchal (176)

2. Silke Kliemann (168)

3. Walter Fuchs (152)

4. Gudrun Geißler (146)

5. Anja Maier (134)

6. Bettina Reyer-Bittner (105)

7. Friedrich Dürr (93)

Pfarramt Fichtenberg (Wahlbeteiligung: 28,93 Prozent):

1. Micha Kober (506)

2. Iris Harr (414)

3. Dagmar Apperger (411)

4. Monika Körner (374)

4. Markus Wörner (374)

6. Bärbel Hambalek (368)

7. Jürgen Diehl (263)

8. Volker Diederich (260)

Pfarramt Gschwend (Wahlbeteiligung 24,6 Prozent:

1. Tanja Assenheimer (447)

2. Andreas Joos (439)

3. Sigmar Haug (421)

4. Jürgen Hieber (418)

5. Manfred Zurawski (405)

6. Jutta Zimmermann (386)

7. Günther Joos (325)

8. Bozena Hofer (277)

9. Jürgen Gatter (178)

Pfarramt Frickenhofen (Wahlbeteiligung: 30,5 Prozent):

1. Peter Ugele (260)

2. Eilsabeth Löffler (239)

3. Catherina Etzel (216)

4. Marion Heppes (199)

5. Joachim Brodbeck (175)

6. Markus Frank (165)

7. Stefanie Geiger (158)

Pfarramt Oberrot (Wahlbeteiligung: 23,3 Prozent):

1. Alfred Dietrich (432)

2. Beate Steiger (398)

3. Gabriele Staita (393)

4. Dieter Baumann (348)

5. Herbert Hess (320)

6. Karin Speck (293)

7. Petra Zott (266)

8. Markus Ehrenfried (217)

9. Manuela Wohlfahrt-Schmid (214)

Pfarramt Sulzbach-Laufen (Wahlbeteiligung: 30,0 Prozent):

1. Traude Beißwenger (526)

2. Helmut Eherler (453)

3. Alexandra Otterbach (402)

4. Heidi Fahr (399)

5. Carola Horlacher (391)

6. Otto Saroos (381)

7. Ricardo Jäger (370)

8. Ute Hägele (364)

9. Simon Schmid (262)