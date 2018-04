Gaildorf Gaildorf lauscht Koboldgeschichten

Gaildorf / Cornelia Kaufhold

Am 6. Mai übt sich Gaildorf im Müßiggang, an 24 Stationen mitten in der Natur.

In Freiburg sollen Bausteine von Gaildorf chillt übernommen werden, freut sich Pia Dahlinger. Die Jugendreferentin der Stadt Gaildorf hat ihre Berufskolleginnen aus dem süddeutschen Raum bei einer Fachtagung in Rheinfelden mit ihrer Aktion überrascht. Bernhard Drixler, Geschäftsführer des Naturparks Schwäbischer Wald, wirbt für sie bei der Touristikmesse CMT in Stuttgart mit der Folge, dass Menschen aus dem Ballungsraum der Landeshauptstadt aufs Land zum Chillen fahren.

Rekord: 1200 Besucher

„Selbst bei schlechtestem Wetter haben wir 400 bis 500 Besucher, das ist sehr viel“, sagt Pia Dahlinger im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Rekord lag bei 1200 Besuchern. Sie hat mit Gästen aus Ditzingen gesprochen und mit Münchnern, die ihren Verwandtenbesuch in Gaildorf auf exakt jenen Termin gelegt hatten, um beim Chillen dabei sein zu können. Radio Sthörfunk wirbt für den Auftakt am 6. Mai – auch aus Eigeninteresse. Der Radiosender beschallt den Hängemattenwald, eine der 24 Stationen, die Naturparkführer Karl Dieter Diemer mit Dahlinger aufgebaut hat. Eine Korona an Helfern vom Bauhof und Waldarbeiter sind mit den Vorbereitungen beschäftigt. „Sie haben so eine lange Liste“, meint Dahlinger lachend und zeigt mit ihren Händen einen Abstand von 20, 30 Zentimetern. Die Beschäftigten der Stadt und der Pückler-Limpurgischen Forstverwaltung schauen nach der Begehbarkeit der Wege, sorgen für die Verkehrssicherheit, die Beschilde-­­

rung, die Bestuhlung, Biertischgarnituren et cetera pp. Zum Feierabend können sie im Highway To Hill alle viere von sich strecken. Die Besucher erklimmen diesen Steilhang an einem Seil, um oben im Liegestuhl oder im Gras liegend durchzuatmen und bei einem Zeitlosquiz lustige und schwierige Fragen zu lösen.

Dieses Jahr eine Duz-Zone

Die Zielgruppe von Gaildorf chillt sind junge Leute und Junggebliebene. Sie sollen zwischen Erlebnisbereichen und Ruhezonen Heimat und Kultur erleben, sagt Pia Dahlinger. Sie möchte sie für die Natur vor der Haustür sensibilisieren und wünscht sich, dass alle auf der Route beim geologischen Pfad möglichst Freude haben, es lustig finden und sich darauf einlassen können. Dieses Mal wird die Strecke zur Duz-Zone. „Was die Leute hinterher machen, ob sie wieder zum Sie übergehen oder nicht, ist ihre Sache. Wir möchten bewirken, dass die Natur im Mittelpunkt steht.“

Spiele und Kaffee-Zeremonie

Die Angebote sollen attraktiv und abwechslungsreich sein, man kann passiv bleiben oder sich einbringen, und sie sollen auch irritieren, erklärt Dahlinger. Künstler wie der Schriftsteller Christian von Alster sind diesmal mit von der Partie. Er wird Koboldgeschichten vorlesen. Menschen aus Eritrea laden zu einer Kaffee-Zeremonie ein, die griechische Gemeinde zu Spielen und philosophischen Gesprächen. Der 187 Mitglieder starke Obst- und Gartenbauverein Gaildorf ist von Anfang an eingebunden und nutzt die Veranstaltung auch für Eigenwerbung. Zudem nehmen die Royal Rangers und die Pfadfinder vom VCP teil. Karl Dieter Diemer bringt den Pirschpfad ins Gespräch. Er liegt auf der Route von Gaildorf chillt. Die Schülerfirma der Parkschule hat 16 Tiersilhouetten in Lebensgröße aus Metall geschnitten. Die Gaildorfer Künstlerin Verena Geiger hat sie lebensecht bemalt. Es ist nicht einfach, die Tiere im Hagersbach zu entdecken. Wer alle finden will, muss vielleicht mehrmals hingehen oder sich von der Karte helfen lassen, die man mit dem Smartphone herunterladen kann. Den QR-Code gibt es vor Ort. Smartphones sind bei Gaildorf chillt ausdrücklich erlaubt, sagt Dahlinger.

14.241 Euro Förderung

Das Land, die Lotterie Glücksspirale und die Europäische Union sponsern Gaildorf chillt dieses Jahr mit 14.241 Euro, sagt Meika Bakker vom Naturpark Schwäbischer Wald auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Projekt sei bislang einmalig. „Wir versuchen, es auf die Fläche zu bringen, bisher erfolglos. Vielleicht liegt es daran, dass sehr viel Arbeit und Kapazitäten dranhängen“, vermutet Bakker. Im Sommer chillt Gaildorf am 19. August und im Herbst am 21. Oktober.