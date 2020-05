Abstand halten und Handhygiene sind wichtige Bestandteile des Infektionsschutzes. Auf dem Gaildorfer Wochenmarkt weisen entsprechende Schilder die Besucher aufs Abstandsgebot hin. Und seit Donnerstag ist auch die Handhygiene vor Ort kein Problem mehr – dank einer Spende der Bott GmbH. Das heimische Unternehmen stellt dem Wochenmarkt und damit der Stadt Gaildorf einen „Care Point“ zur Verfügung. Das mobile Waschbecken benötigt lediglich einen haushaltsüblichen Strom- sowie einen Wasseranschluss. Dann können Marktbeschicker und Besucher vor und nach dem Einkauf die Hände waschen – dank Boiler sogar mit warmem Wasser. Für die anschließende Handdesinfektion ist ein entsprechender Spender am „Care Point“ angebracht.

„Wir haben mit diesem Produkt einen Entwicklungssprint hingelegt“, berichtet Bott-Geschäftsführer Jan Willem Jongert. „Regelmäßiges Händewaschen ist wichtig, Es macht keinen Sinn, nur zu desinfizieren. Mit unserem Produkt werden die Wege zum nächsten Waschbecken am Arbeitsplatz verkürzt.“

Die Nachfrage nach dem „Care Point“ sei in der Corona-Krise enorm. Schulen, Kirchen, Firmen und Gemeindeverwaltungen seien unter den Abnehmern, zählt Jongert auf.Schließlich habe man die Idee gehabt, ein mobiles Waschbecken dem Wochenmarkt in der Heimatstadt zu spenden. Das freut Bürgermeister Frank Zimmermann: „Es ist toll, dass uns eine heimische Firma hier unterstützt.“ Es sei wichtig, auch im öffentlichen Leben auf der Straße das Thema Handhygiene in den Fokus zu rücken. „Und da wollen wir heute den ersten Aufschlag machen.“ Der „Care Point“ wird nun immer zum Wochenmarkt aufgestellt. Wartung und Pflege übernimmt der städtische Bauhof.