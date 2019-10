Mehr als 47.000 Läuferinnen und Läufer aus 150 Nationen machten sich auf die 42,195 Kilometer lange Strecke durch die Hauptstadt. Von Spitzenathleten wie Kenenisa Bekele, der um zwei Sekunden einen neuen Weltrekord verpasste (2:01:41 Stunden), bis zu Hobbyläufern war alles vertreten. Trotz Regens tummelten sich am Streckenrand viele Zuschauer und sorgten für gute Stimmung und manch spontanes Nachbarschaftstreffen. Heike Hohloch schaffte in ihrem dritten Marathon mit 4:12:11 Stunden persönliche Bestzeit. Bei seinem zweiten Marathon lief Daniel Eichele mit 3:53:46 Stunden ebenfalls neue Bestzeit. Seine Partnerin Anja Gaier aus Pforzheim absolvierte ihren ersten Marathon in 4:43:14 Stunden. „Ein einzigartiges Event, das noch lange in Erinnerung bleiben wird“, schreibt Daniel Eichele.

