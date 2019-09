Auf Einladung der DLRG-­Ortsgruppe Gaildorf und des DLRG-Bezirks Schwäbisch Hall besuchte die Landtagsabgeordnete der Grünen, Jutta Niemann, jetzt das Freibad auf dem Kieselberg. Grund der Einladung war die Ini­t­iative der DLRG zum Erhalt von Frei- und Hallenbädern.

Für Gaildorfer kann Jürgen Köhnlechner, erster Vorsitzender der Ortsgruppe, positiv vermerken, dass die Stadt entgegen dem Trend sowohl zum Freibad als auch zum Lehrschwimmbecken im Gaildorfer Schulzentrum steht. Beide Bäder werden aktuell mit erheblichem finanziellen Aufwand saniert und fit für die Zukunft gemacht.

Im bundes- und auch im landesweiten Schnitt bleibt das Problem aber bestehen. Bäder würden in vielen Kommunen in erster Linie aus betriebswirtschaftlicher Sicht wahrgenommen, bemängelt die DLRG. Dabei würden dort Angebote ermöglicht, die in Geldwerten nicht auszudrücken seien. Die Schwimmausbildung beispielsweise. Sie ist und bleibt der beste Schutz gegen das Ertrinken, bei Kindern wie bei Erwachsenen.

Als Schwimmer gilt, wer 200 Meter in einer vorgegebenen Zeit sicher zurücklegen kann. Das entspricht den Vorgaben des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in Bronze. Der nächste Schritt ist die Weiterbildung der Schwimmer zu Rettungsschwimmern. Diese Ausbildung hilft nicht nur beim Retten. Schon die Sensibilisierung für die Gefahren am und im Wasser sorgt laut DLRG dafür, dass Unfallsituationen gar nicht erst entstehen.

Wichtiger sozialer Treffpunkt

Ebenso wichtig seien die Angebote der Sportvereine, die therapeutischen Angebote im medizinisch-prophylaktischen und im Reha-Bereich. Und nicht zuletzt ist das Bad auch ein sozialer Treffpunkt, ein Ort der Freizeitgestaltung und des gesellschaftlichen Austauschs.

Niemann versprach, die Argumente mit in den Landtag zu nehmen, betonte aber auch, dass die Bäder im Allgemeinen in der Verantwortung von Kommunen oder kommunalen Betrieben liegen. Bund und Länder könnten daher keinen direkten Einfluss nehmen.

Die Haller DLRG-Bezirksvorsitzende Meta Schoch stimmte zu, verwies aber auch auf den Sanierungsbedarf der öffentlichen Bäder in Deutschland. Den Kommunen sollten diese Kosten, die sich auf 14 Milliarden Euro summieren, nicht alleine aufgebürdet werden.

Im Zeitraum von 2016 bis 2018 waren in Baden-Württemberg 34 Bäder von Schließung bedroht, 22 wurden geschlossen, 14 saniert und nur fünf neue Bäder wurden eröffnet. Diesen Trend, so Schoch, gelte es aufzuhalten.

