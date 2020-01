Die Pläne sind nicht neu, doch je konkreter sie werden, desto spannender ist ihre Lektüre. Das Vorhaben, den Nordwestbau des Alten Schlosses in Gaildorf barrierefrei auszubauen und dabei mit dem Nordflügel zu verbinden, wurde bereits in zurückliegenden Ratssitzungen erläutert. In der Sitzung am Mittwoch ging es nun um den aktuellen Planungsstand. Bernd Dollmann vom beauftragten Heilbronner Projektbüro Kreor stellte diesen im Wurmbrandsaal vor. Für jedes Stockwerk warf der Beamer die entsprechende Planskizze auf die Leinwand im Rücken der Verwaltungsbank.

Ob Präsentationen auch künftig so vonstattengehen, ist wegen eben jener Pläne zumindest fraglich. Denn auf Höhe der Leinwand soll der Ein- und Ausstieg des geplanten Aufzugs für dieses Stockwerk sein, erläuterte Dollmann. Die exakte Position des Aufzugschachts ist allerdings noch offen, da das Landesamt für Denkmalpflege vor der Sitzung nicht mehr gehört werden konnte. Klar ist, dass beim Einbau möglichst wenig von der alten Bausubstanz in Mitleidenschaft gezogen werden soll.

Der Aufzug ist das Herzstück der gesamten Maßnahme. Er ermöglicht einen barrierefreien Zugang in alle Stockwerke des Nordwestbaus und schafft gleichzeitig eine Verbindung zum Nordflügel. Mit dem Umbau einher gehen Arbeiten, um der IG Kunst und dem Museum Räume zur Verfügung zu stellen. Mit der Interessengemeinschaft und dem Historischen Verein sind die Planungen abgestimmt. Die Gesamtkosten liegen nach ersten Berechnungen von Kreor bei knapp ein­einhalb Millionen Euro. Sofern alle Maßnahmen förderfähig sind, fließen gut 700.000 Euro als Zuschüsse aus dem Denkmalsanierungsprogramm.

Aufzug im Alten Schloss bringt viele Vorteile

Ob der beschriebene Zugang zum Wurmbrandsaal bewirke, dass man nach dem Ausstieg „plötzlich im Saal steht“, wollte Bürgermeister Frank Zimmermann von Bernd Dollmann wissen. Der konnte die Befürchtung nicht ganz ausräumen. Ein Vorhang wäre als Abtrennung überlegenswert, schlug er vor.

Heinrich Reh (FWV) hatte im Anschluss „eine ganze Reihe von Fragen“, die sich in der Fraktionssitzung aufgetan hätten. Etwa, was der Aufzug alleine kostet. Den Anteil der barrierefreien Erschließung an den Gesamtkosten schätzt Dollmann auf 30 bis 40 Prozent. Zum Zweiten befürchtete Reh, der Wurmbrandsaal werde durch den Ausstieg „zum Durchgangsflur degradiert“. Dollmann wies darauf hin, dass der Aufzug viele Vorteile mit sich bringe, man sich die Position des Schachts und der Zugänge im Alten Schloss aber nicht beliebig aussuchen könne – Stichwort Denkmalschutz.

Matthias Rebel (CDU) betonte daraufhin: „Wir wollen einen Aufzug!“ Viele Menschen sollen künftig an den Veranstaltungen im Schloss teilnehmen können, die das bisher nicht konnten. „Wenn wir bei jedem Bauvorhaben im Alten Schloss die Schattenseiten aufzählen, werden wir immer genügend finden.“ Doch das bringe nichts. Das wiederum wollte Rehs Fraktionskollege Frank Stettner so nicht stehen lassen. „Ich finde es nicht okay, wenn man als Miesmacher hingestellt wird.“ Es gebe eben auch kritische Fragen, die gestellt werden müssten.

Einstieg ins Großprojekt

Auch Bürgermeister Zimmermann ließ in der Sitzung an der Bedeutung des Vorhabens keine Zweifel: „Das ist der Einstieg in das Großprojekt Stadtentwicklung!“ Dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, den von Kreor vorgestellten Planungen zuzustimmen, folgte der Gemeinderat schließlich einstimmig. Sollten sich nach einer Bewertung durch das Landesamt für Denkmalpflege gravierende Änderungen ergeben, kommt das Projekt erneut auf die Tagesordnung.