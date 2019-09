Die Entscheidung zu diesem Schritt haben sich Stadtverwaltung und Gemeinderat nicht einfach gemacht. Am Ende setzte sich aus Sicht aller Beteiligten die Vernunft durch: Gaildorfs Altes Rathaus, der den Marktplatz dominierende Fachwerkbau, wird verkauft. Zu einer wie auch immer gearteten Erfüllung kommunaler Aufgaben wird es schon seit langer Zeit nicht mehr benötigt. Im Gegenteil: Der Unterhalt kostet viel Geld – das in anderen Bereichen dringend benötigt wird.

Es gibt Kaufinteresse am Alten Rathaus

Der Ratsbeschluss am Mittwochabend im Wurmbrandsaal des Alten Schlosses fiel einstimmig. Die Details zur Veräußerung der mehr als 200 Jahre alten Immobilie werden – wie es bei derlei Geschäften üblich und Pflicht ist – hinter verschlossenen Türen verhandelt. Fest steht nur, dass nach aktuellem Stand der Dinge Bürgermeister Frank Zimmermann und die Verwaltung vom Ratsgremium beauftragt sind, „das Gebäude Marktplatz 8 zu verkaufen“. So der Beschlussvorschlag, der nach kurzer Debatte angenommen wurde.

Dass sich die Stadt von dem Gebäude trennen möchte, hatte der Bürgermeister bereits in der Vergangenheit mehrmals angedeutet. Man wolle das Alte Rathaus „dem Markt an die Hand geben“. Auf eine entsprechende Ausschreibung hin, die nicht öffentlich beschlossen worden war, sei Interesse am Erwerb des Fachwerkbaus aus dem frühen 19. Jahrhundert bekundet worden, wie Zimmermann jetzt dem Gemeinderat berichten konnte.

Wenn auch bereits kritische Stimmen gegen einen Verkauf laut wurden: Das Gebäude wird sein Aussehen nicht verändern und weiterhin das Bild der Innenstadt mitprägen. Zudem muss sich ein potenzieller Käufer verpflichten, die alte Rathausuhr in Betrieb zu halten. All das garantiert laut Stadtverwaltung das Denkmalschutzgesetz, das die „Ansichtigkeit“ des Hauses und den Betrieb der Uhr in Paragraph 6 vorschreibt“, wie es in einer Vorlage zur Ratssitzung heißt. Und schließlich werde sich die Stadt – falls sich später ein weiterer „Besitzübergang“ abzeichnen sollte – ein Vorkaufsrecht vorbehalten.

Das Gebäude ist seit 1967 nicht mehr Rathaus

Das in den 1810er-Jahren anstelle des früheren, baufällig gewordenen Schultheißenamts erbaute Rathaus wird seit dem Umzug der Stadtverwaltung 1967 – also seit nunmehr 52 Jahren – nicht mehr als Behördenbau genutzt und ist vermietet. Hier hat seit vielen Jahren die Schumacher OHG Allianz-Generalvertretung ihr Domizil. Eine erstmals in den 1990er-Jahren (offiziell) beabsichtigte Veräußerung des Fachwerkbaus war am Votum des Gemeinderats gescheitert.

Heinrich Reh, Fraktionschef der Freien Wähler, fasste die Argumente kurz zusammen. Für ihn bleibt das Alte Rathaus stadtbildprägend, prägend für den Marktplatz, das Zentrum – „ein Mittelpunkt, den es zu erhalten gilt“. Er verwies auf den erfolgten Verkauf des Ottendorfer Rathauses – und sah nun „durchaus die Möglichkeit“, auch in Gaildorf „diesen Schritt zu gehen“.

„Nichts verscherbeln“

Sein Fraktionskollege Frank Stettner pflichtete ihm bei, verwies aber auch „auf eine gewisse Kritik seitens der Bürgerschaft“. Doch die Argumente der Verwaltung erscheinen ihm schlüssig. Das einzige Argument, das vielleicht dagegen sprechen könnte: „Wenn ein Privater, der das Gebäude kauft, wirtschaftlich damit umgehen könnte, dann könnten wir es auch.“ Wert legte Stettner auf die Feststellung, dass sich der Gemeinderat „viele Gedanken“ gemacht habe, „wir wollen hier nichts verscherbeln“.

So sieht es auch Bürgermeister Zimmermann: Mit dem Erlös aus dem Verkauf könne auf der anderen Seite ein Mehrwert für die Bürger geschaffen werden. Und schließlich: „Die Liegenschaft bleibt ja erhalten.“

