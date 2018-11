Ausstellung Gärtnerinnen zeigen ihre Kreativität

Gaildorf / Brigitte Hofmann

Gelegenheit, sich von ihrer kreativen Seite zu zeigen, hatten die Gartenfreunde Oberrot in der vergangenen Woche. Beim ersten Kunst- und Weihnachtsmarkt in der Kultur- und Festhalle zeigten sie fantasievolle Bastelarbeiten in Form von Gestecken, Arbeiten aus Birkenholz und anderem Raumschmuck. Begeistert zeigten sie sich über die höchst gelungene Premiere des ersten Kreativ-Weihnachtsmarkts in ihrer Gemeinde. Und sie bekundeten, dass sie bei einer Neuauflage auf jeden Fall wieder dabei sein würden.

Von jetzt an bis Ende Dezember zeigen sie im Rundschau-Fenster in der Grabenstraße in Gaildorf eine kleine Auswahl ihrer Arbeiten. Der Verein wurde 1967 gegründet, zählt heute rund 80 Mitglieder, zeigt sich tatkräftig wie in besten Zeiten und blickt unter der Leitung ihres Vorsitzenden Jürgen Brendel hoffnungsvoll in die Zukunft.

Im Vorfeld der Ausstellungen hatte sich eine Gruppe einsatzfreudiger Frauen getroffen, um die Schau vorzubereiten. Dass sie die Produkte aus ihren Gärten zu Likör oder Marmelade verarbeiten, liegt auf der Hand. Ihre künstlerisch-kreativen Seiten ausleben und zeigen zu dürfen, stellte eine neue Herausforderung dar.

Großen Anteil daran hat Doris Lindner, die Schriftführerin der Gartenfreunde. Bei der Ausstellung Kunst und Handwerk im Oktober vergangenen Jahres im Oberroter Rathaus lieferte sie bereits Kostproben ihres künstlerischen Schaffens. Ihre 354 Mini-Tannenbäume säumten seinerzeit die Treppe im Eingangsbereich, und ihre Lichtobjekte schmückten die erste Etage. Da verwundert es auch nicht, dass im Jahresprogramm der Oberroter Gartenfreunde Osterbasteln und Herbstkranzbinden/Weihnachtsbasteln aufgeführt ist.

Ob Gläser, Flaschen, Vasen oder Bilder – Doris Lindner macht alles Mögliche zu originellen Lichtobjekten. Für ihre neuesten Unikate braucht sie einen Holzrahmen oder eine Art Kiste, eine spezielle Folie und eine ­Lichterkette. Mitunter ergänzt sie noch kleine goldene Sterne oder sonstigen Schmuck. Der Aufwand für die Herstellung hält sich in Grenzen, umso interessanter sind die Effekte. Schier geheimnisvoll wird’s, wenn ein Bildmotiv vor die Mini-Lichtquellen gespannt ist und die LED-Birnchen zart leuchten. Am Freitag, 8. Februar, beginnt für die Gartenfreunde das Vereinsjahr 2019 mit einem Vortrag über Zimmerpflanzen. Es besteht sogar die Möglichkeit, ­„Patienten“ und „Sorgenkinder“ mitzubringen, womit natürlich kränkelnde Pflanzen gemeint sind.