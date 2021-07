Der 25. Rundschau-Cup hätte im Rahmen des Jubiläums „100 Jahre Fußball in Gaildorf“ im vergangenen Jahr stattfinden sollen – hätte, denn dann kam die Corona-Pandemie. Auch in diesem Jahr sah es sehr lange Zeit nicht danach aus, dass das Jugendfußballlturnier stattfinden kann. Die sinkende Sieben-Tage-Inzidenz machte es dann doch kurzfristig möglich – allerdings in etwas kleinerem Rahmen und unter Beachtung der geltenden Hygiene-Regeln.

Das wichtigste Ziel bei diesem Rundschau-Cup ist es, den Kindern – neben dem nun auch wieder erlaubten Training – die Möglichkeit zu geben, wieder Wettkampfspiele auszutragen. Die Vorfreunde bei den Nachwuchs­kickern ist jedenfalls sehr groß. Dabei spielt wohl auch eine Rolle, das jeder Spieler am Ende einen Pokal erhält.

Anpfiff am Samstag

Die E-Junioren sind am Samstag ab 14.30 Uhr an der Reihe. Es spielen auf der Bleichwiese der gastgebende TSV Gaildorf mit zwei Teams, die SGM Sulzbach-­Laufen/Frickenhofen/Gschwend, die SGM Rottal mit zwei Teams und die SGM Eutendorf/Ottendorf.

Bei den F-Junioren (Sonntag, ab 13.30 Uhr) haben der TSV Gaildorf und die SGM Sulzbach-Laufen/Frickenhofen/Gschwend jeweils zwei Teams gemeldet, dazu kommen noch die SK Fichtenberg und die SGM Eutendorf/Ottendorf.

Die Bambini (G-Junioren) sind am Sonntag ab 13.30 Uhr an der Reihe. Aufgeteilt in zwei Gruppen geht es weniger um den Wettbewerb als um die Freude am Fußball. In der Gruppe 1 sind die SGM Frickenhofen/Sulzbach, die TSF Gschwend, die SK Fichtenberg und zwei Teams des TSV Gaildorf. In der Gruppe 2 sind SGM Frickenhofen/Sulzbach 2, die TSF Gschwend 2, die SGM Eutendorf/Ottendorf , der TSV Gaildorf 3 und die TSF Gschwend 3.

Bei dem Turnier gelten die allgemeinen Hygiene- und Distanzregeln. Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds. Bei den Zuschauern werden die Kontaktdaten (Vor- und Nachname, Telefon/ E-Mail) erfasst. In der Zone 1 (Spielfeld samt Spielfeldumrandung und Laufbahn) dürfen sich nur die für den Spielbetrieb notwendigen Personen aufhalten. Das sind Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Sanitäts- und Ordnungsdienst. Der Zuschauerbereich (Zone 3) umfasst die Tribüne und die frei zugänglichen Bereiche. Der Umkleidebereich (Zone 2) bleibt geschlossen.