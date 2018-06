Weltmeisterschaft Fußball-Party trotz Auftakt-Niederlage

Gaildorf / Luca Stettner

Gaildorf. Weltmeisterschaft – das bedeutet für viele Fans eine große Party. Am vierten Turniertag startete gestern die deutsche Nationalmannschaft gegen Mexiko in den Wettbewerb. Vom traditionellen Public Viewing im Vereinsheim des TSV Gaildorf über die Übertragung in der Strandbar bis hin zum gemütlichen Spielerlebnis im Carty – an vielen Orten trafen sich die Gaildorfer zum gemeinsamen Anfeuern und Mitfiebern. Sportlich blieb die deutsche Elf ihren Teil zur WM-Party allerdings schuldig: Das erste Gruppenspiel ging trotz einiger guter Chancen mit 0:1 an clevere Mexikaner verloren. Spätestens ab dem Gegentor in der 35. Spielminute kühlte die Stimmung unter den Fans trotz angenehmer Temperaturen und Kaltgetränken merklich ab.