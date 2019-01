Tischtennis Furioser Rückrundenstart

Untergröningen / Von Vorname Nachname

Zum Auftakt der Rückrundensaison empfing der TSV Untergröningen am Sonntag die Damen aus Herrlingen, die am Samstag mit einem Sieg gegen Tabellenführer Lützenhardt schon ein Zeichen setzten. Vor einer großen heimischen Kulisse entwickelte sich wie erwartet ein Duell auf Augenhöhe mit tollen Ballwechseln auf beiden Seiten.

Nach dem Auswärtserfolg in der Vorrunde in Herrlingen schielte man durchaus auf einen Punktgewinn und der Start verlief auch (fast) optimal: In den Doppeln revanchierten sich Laura Henninger und Nina Feil für ihre Vorrunden-Niederlage und hielten die Kombination Hamel/Ott mit 3:1 in Schach. In einem ausgeglichenen Spiel zwischen dem Herrlinger Spitzendoppel Truöl/Bollinger und Amelie ­Fischer/Miriam Kuhnle endete der fünfte Satz zugunsten der Gäste.

Beim Stand von 1:1 ging es in die Einzelbegegnungen. Nina Feil erspielte sich souverän einen Sieg gegen die Herrlinger Spitzenspielerin Truöl, während Amelie Fischer nach einer 2:0-Führung am Nebentisch noch in den Entscheidungssatz musste. Doch die neue Nummer 1 der Untergröninger behielt ihre Nerven im Griff – obwohl Hamel viele eher unerreichbare Bälle zurück auf die Platte spielte. Die zweifache baden-­württembergische U-13-Meisterin brachte durch ihren Sieg Untergröningen mit 3:1 in Führung. Dann folgte der erste Auftritt von Miriam Kuhnle (siehe Extratext), der mit einem Sieg gegen Ott endete. Laura Henninger wehrte nach gewonnenem erstem Satz im vierten Durchgang Matchbälle ab, unterlag dann aber in fünf Sätzen gegen Bollinger.

Und es folgten weitere Fünf-Satz-Matches: Im Spitzenspiel zwischen Amelie Fischer und Truöl kam es zu einem offenen Schlagabtausch mit spektakulären Ballwechseln. Die erst zwölfjährige Untergröningerin musste sich am Ende ganz knapp im fünften Satz mit 12:14 der Nummer 1 aus Herrlingen geschlagen geben.

Doch Untergröningen konterte: Nina Feil behielt gegen Hamel die Nerven und sicherte durch platzierte Vorhandschüsse im fünften Satz die 5:3-Führung für die Gastgeber. Miriam Kuhnle (3:0 gegen Bollinger) und Laura Henninger (3:1 gegen Ott) legten nach. Vor den Überkreuzpartien lag der TSV Untergröningen mit 7:3 in Führung. Der Sieg war zum Greifen nah. Diesen brachte Miriam Kuhnle mit dem 3:2-Erfolg gegen Herrlingens Nummer 1 (Truöl) vollends unter Dach und Fach. Großer Jubel auf dem Untergröninger Rötenberg nach drei Stunden Spielzeit – sowohl bei den Spielerinnen als auch bei den zahlreichen Zuschauern, die für ihr Kommen mit gutem Tischtennissport belohnt wurden.

Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht die Ausgeglichenheit der Liga: Mit Platz 4 und 12:8 Punkten ist der TSV nur drei Punkte hinter dem Tabellenführer, aber auch nur vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Im nächsten Spiel (10. Februar) kommt der TTC Reutlingen auf den Rötenberg.