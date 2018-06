Fitness Für Kondition und Kameradschaft

Oberrot / Andreas Balko

Bei der Oberroter Feuerwehr wird Fitness großgeschrieben, um für die Belastungen im Einsatz gewappnet zu sein. Unter dem Motto „fit for firefighting“ sind mehrtägige Fahrradausfahrten als Ergänzung zum wöchentlichen Feuerwehrsport in der Halle Tradition geworden. Fast alle teilnehmenden Fahrer sind schon jahrelang dabei.

„Wenn man ein paar Tage zusammen unterwegs ist und ein gemeinsames Ziel hat, fördert dies auch ganz stark die Kameradschaft untereinander“, weiß Simon Feucht zu berichten, der zusammen mit Marcel Wurst die Sportabteilung leitet.

Ziel der diesjährigen Tour war der Bodensee. Gestartet wurde am Oberroter Gerätehaus. Die erste Etappe führte nach Röttingen. Von dort ging es am zweiten Tag weiter bis nach Dinkelsbühl. Tagesziel des dritten Tages war Augsburg. Nach einer weiteren Übernachtung in Füssen erreichten die Radsportler am fünften Tag die Stadt Lindau.

Ursprünglich war eine 473 Kilometer lange Tour geplant. Weil aber alle fit und motiviert waren, wurden die einzelnen Etappen etwas ausgedehnt, und so legten die radbegeisterten Floriansjünger 622 Kilometer zurück.

Noch während die Radler in strömendem Gewitterregen auf der fünften und eigentlich letzten Etappe unterwegs waren, wurde beschlossen, den Ruhetag am Bodensee ausfallen zu lassen und stattdessen am Tag darauf mit dem Fahrrad zurück nach Oberrot zu radeln.

Während die Begleiter vor der Rückfahrt das Bilderbuchwetter am Bodensee genossen, bewältigte das Radteam an einem Tag die 232 Kilometer lange Strecke bis nach Hause. Der Ehrgeiz, die doch recht weite Strecke von Lindau bis Oberrot an einem Tag zu schaffen, war größer als die Verlockung, einen Tag Urlaub am schwäbischen Binnenmeer zu machen. „Das kann man schließlich jederzeit“, meint Simon Feucht schmunzelnd.

Das Radteam hatte dieses Jahr außergewöhnlich viele Defekte zu meistern – von mehreren platten Reifen über einen gebrochenen Sattel bis hin zum Kettenriss. Davon ließen sich die Sportler jedoch nicht den Spaß verderben. Ein ernsteres Problem gab es dann aber doch, weil die Radler dummerweise in Kontakt mit dem Eichenprozessionsspinner gerieten und der eine mehr, der andere weniger unter Ausschlägen an Armen, Beinen und Hals litt.

Für „Wehwehchen“ aller Art war wieder „Medizinmann“ Michael Staiger zuständig, dessen Zimmer in der jeweiligen Unterkunft einer Apotheke ähnelte, sodass einem beim Betreten vor lauter Minzöl & Co. fast die Augen tränten.

Zum Schluss kam das Sportlerteam der Oberroter Feuerwehr glücklich und zufrieden mit sich selbst nach insgesamt 854 Kilometern und 7835 Höhenmetern wieder am Oberroter Spritzenhaus an. Dass man am Bodensee gewesen war, ohne ihn aus der Nähe zu sehen, daran störte sich keiner der Teilnehmer.