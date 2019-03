Oberrot Für die Stiershöfer ist G5-Technik keine Alternative

Oberrot / Richard Färber

Die Suche der Telekom nach Mobilfunkstandorten in Oberrot beunruhigt Anwohner. Sie beharren auf direkte Glasfaser-Hausanschlüsse. Die Gemeinde plant nichts anderes.

Eine weitere Tranche für Breitband-Projekte hat der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl am 22. Februar verteilt. Für 53 Projekte gibt es 10,5 Millionen Euro. Im Landkreis Schwäbisch Hall wird einzig die Gemeinde Oberrot berücksichtigt. Sie erhält 178.708 Euro für die Breitbandversorgung im Bereich Marbächle, Konhalden und Dexelhof. Dort steht auch die Erneuerung der Wasserleitung an, zudem soll die Gemeindeverbindungsstraße ausgebaut werden. Die Breitbandversorgung läuft dann quasi mit.

Reserviert für Behördenfunk

Auf der anderen Seite des Rottals, im Teilort Stiershof, macht man sich derweil Sorgen, man könnte eventuell überhaupt nicht ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Anlass ist eine Meldung aus dem Gemeinderat. Die Verwaltung hatte dort Anfang Februar bekannt gegeben, dass die Telekom im Gemeindegebiet nach Mobilfunkstandorten sucht. Genannt wurden die Bereiche Suhlbühl und Konhalden.

Suhlbühl liegt beim Stiershof. Auf dem Gelände gibt es bereits einen Sendemast, der aber nur für den digitalen Behördenfunk genutzt werden darf. Eine kommerzielle Nutzung ist per öffentlich-rechtlichem Vertrag ausgeschlossen. Nun fürchten die Anwohner, dass diese Regelung aufgehoben werden soll, um eine Infrastruktur für die Nutzung von Mobilfunktechnologie der fünften Generation zu schaffen. Das 5G-Mobilfunknetz ermöglicht sekündliche Übertragungsraten im Gigabit-Bereich und nervensignalschnelle Zugriffszeiten.

Es sei zu befürchten, heißt es in einem Schreiben an die Verwaltung und die Gemeinderäte, dass der Ausbau des Glasfasernetzes als nicht mehr notwendig erachtet werde, wenn das 5G-Netz erst installiert ist. Eine adäquate Versorgung sei dadurch aber nicht gewährleistet. Hinzu kämen „unerwünschte schädliche Nebenwirkungen“, also Gesundheitsrisiken.

Veröffentlichungen etwa von der Organisation „Diagnose Funk“, die den Nachweis der Schädlichkeit der 5G-Technologie als erbracht sieht, sind als Anlage beigefügt. Außerdem wird auf das Beispiel Michelbach/Bilz verwiesen. Dort hat der Gemeinderat das für den Bau eines Mobilfunkmasts nötige Grundstück verweigert. Die Telekom sucht dort nun nach geeigneten Privatflächen. Der Stiershofer Standort Suhlbühl ist Eigentum des Landes.

Das Meinungsbild im Stiershof ist eindeutig. Er habe etliche wortgleiche Eingaben, aber auch eigens verfasste Briefe erhalten, sagt der Oberroter Bürgermeister Daniel Bullinger auf Anfrage. „Die Leute wollen dort keine 5G-Technologie, aber schnelles Internet“, stellt er fest. Allerdings stehe das 5G-Netz in Stiershof derzeit gar nicht zur Debatte. Die Telekom, erklärt Bullinger, habe LTE-Standorte beantragt – „Long Term Evolution“ bezeichnet das Netz der dritten Generation, das Übertragungsraten von 100 bis 300 Mbit/Sekunde ermöglicht.

Die Befürchtung, Stiershof könne quasi durch die Hintertür per Mobilfunk ans schnelle Internet angeschlossen werden, hält Bullinger für unbegründet. Die Gemeinde Oberrot, sagt er, setze auf die mit dem Landkreis vereinbarte und von Bund und Land geförderte Backbone-Lösung. Teilorte und Wohnplätze, deren Anschluss für Anbieter wie die Telekom wirtschaftlich uninteressant ist, werden von den Gemeinden ans Glasfasernetz gebracht. Der Ausbau des Netzrückgrates, des sogenannten „Backbone“ wird vom Landkreis organisiert.

Bürgerinfo im April

Wann’s das auch von den Stiershöfern begehrte „Fibre to the building“, also die Hausanschlüsse gibt, ist derzeit allerdings noch offen. Eine Glasfaserleitung gebe es bis zur Firma Fertighaus Weiss in Scheuerhalden, erklärt Bullinger. Als Nächstes stehe die Verlängerung nach Viehhaus, Neuhausen und Erlenhof auf der Agenda.

Weitere Informationen gibt’s voraussichtlich im April. Dann soll auch über den von der Telekom beantragten Funkmast informiert werden, kündigt Bullinger an. Bis dahin werde man auch wissen, wie sich die letzte Änderung der Förderkriterien durch den Bund auf die Breitbandplanung auswirkt – ein Gespräch mit Heinz Kastenholz, dem Leiter des Energiezentrums, sei bereits vereinbart. Der genaue Termin der Bürgerinformationsveranstaltung wird noch bekannt gegeben.

