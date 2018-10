Jubiläum Fünfzig Jahre im Dienst für den Nächsten

Richard Färber

Seine Ouvertüren nageln sich ins Gedächtnis – auch wenn man keine Opern mag und mit klassischer Musik nichts am Hut hat:

Gioachino Rossini (1792-1868) hat etliche Ohrwürmer fabriziert, die bis heute aufgegriffen, bearbeitet, verjazzt, verpoppt und manchmal auch verballhornt werden.

Ein Vielschreiber war er auch. Insgesamt 42 Opern stammen aus Rossinis Feder. Im Alter von 37 Jahren aber stellte der Komponist die Opernproduktion ein, trennte sich von seiner Frau, verliebte sich neu, litt an Depressionen und komponierte nur noch sporadisch und vermehrt sakrale Musik. Seine berühmte „Stabat Mater“ wurde 1842 uraufgeführt und deren kleine Schwester, die „Petite Messe solennelle“, im Jahr 1846 und im privaten Rahmen. Veröffentlicht wurde die Komposition erst nach seinem Tod. Am Samstag wird sie in der Stadtkirche in Gaildorf zu hören sein.

„Werk christlicher Liebe“

Es ist das Jubiläumskonzert für das Graf-Pückler-Heim, das am 29. September 1968 „als Werk christlicher Liebe“ eröffnet wurde – und insofern ist die „Petite Messe solennelle“ eine gute Wahl. Sie wurde von der ehemaligen Gaildorfer Bezirkskantorin Mirjam Scheider und einer Schar professioneller Musiker eigens für den Jubiläumsabend einstudiert. Neben Mirjam Scheider (Alt) wirken Leonie Zehle (Sopran), Christian Wilms (Tenor) und Daniel Raschinsky (Bariton) als Solisten mit. Am Klavier sitzt Maria Sofianska, das Harmonium spielt Andreas Gräsle.

Das Jubiläum wurde eigentlich schon im letzten Jahr gefeiert: Zum 49. Geburtstag am 49. Breitengrad gab’s einen Festgottesdienst und einen Tag der offenen Tür. In einem Museumsraum im Alten Forsthaus konnte man sich über Entstehung und Entwicklung des Graf-Pückler-Heimes informieren, die auch die Geschichte des Limpurgischen Erbes ist.

Denn mit dem Tod des letzten Grafen Gottfried Wilhelm Maximilian im Jahr 1957 erlosch das Gaildorfer Grafenhaus der Pückler-Limpurg. Die „Graf von Pückler und Limpurg’sche Wohltätigkeitsstiftung“ erhielt das Erbe, um es im Sinne des Grafen und seiner Frau, der Gräfin Adele, die 1961 gestorben ist, für die Unterstützung von „bedürftigen evangelischen Alten“ zu verwenden, wie es in der ersten Satzung formuliert wurde.

Heute gilt das natürlich nicht mehr: Es gebe „keine religiösen Voraussetzungen für die Auf­nahme in die Häuser“ des Pückler-Heimes, schrieb Matthias

Rebel, Geschäftsführer der Pücklerstiftung, vor zehn Jahren anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums: „Alle, die die Hilfe in Anspruch nehmen wollen, sind willkommen.“

Grundsatz gilt bis heute

Die Entscheidung, das Erbe für den Bau und Betrieb eines Altenheimes zu verwenden, nahm im Jahr 1964 Gestalt an. Damals wurde der „Graf-Pückler-Heim e.V.“ gegründet, der die Umsetzung übernahm. In dem 1968 eröffneten Neubau gab es dann 60 Altenheim- und 24 Pflegeplätze. Betreuung und Pflege übernahmen die Aidlinger Diakonissen.

Zwölf Jahre später wurde erstmals erweitert: Im heutigen Gräfin-Adele-Haus gibt es 22 Wohnungen für Seniorinnen und Senioren, die sich selbst versorgen wollen, im Notfall aber auch schnelle Hilfe erhalten können. 1996 wurde ein modernes Therapiegebäude eröffnet, 1999 der Neubau eines Pflegeheimes mit 48 Plätzen und 2007 das „Graf-Gottfried-Stift“ im Altbau, der sieben Jahre lang renoviert und saniert wurde.

Die 45 Appartements sind für Menschen gedacht, die ihre Selbstständigkeit trotz Betreuungsbedarfes erhalten wollen. Konzeptionell bildet das „Graf-Gottfried-Stift“ eine Brücke zwischen Pflegeheim und betreutem Wohnen.

Im Jahr 2007 wurde die letzte aktive Diakonisse verabschiedet. Die heute rund 100 Mitarbeiter und nahezu 40 ehrenamtlichen Mitarbeiter aber folgen weiterhin dem in der Vereinssatzung formulierten Grundsatz: „Der Graf-Pückler-Heim e.V. (...) erfüllt seine Aufgaben als Werk christlicher Liebe im Vertrauen auf die väterliche Hilfe Gottes.“

Info Das Jubiläumskonzert „50 Jahre Graf-Pückler-Heim“ erklingt am Samstag, 6. Oktober, in der Stadtkirche in Gaildorf. Rossinis „Petite Messe solennelle“ wird ab 19 Uhr aufgeführt.