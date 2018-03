Unfall Fünf Meter sind zu hoch

Schwäbisch Gmünd / pol

Mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste eine junge Frau aus Bettringen am Donnerstagvormittag. Die 24-Jährige war gegen 9.15 Uhr von einem Fenster ihrer Dachgeschosswohnung auf ein Garagendach gesprungen und wohl härter aufgekommen, als sie erwartet hatte. Die Frau war unbeabsichtigt in ihrer Dachgeschosswohnung in der Helfensteiner Straße eingeschlossen gewesen. Deshalb war sie aus einem Fenster auf ein circa fünf Meter tiefer befindliches Garagendach gesprungen. Hierbei hatte sie offensichtlich die Höhe falsch eingeschätzt.

Notarzt versorgt auf dem Dach

Sie wurde von einem Notarzt und dem Rettungsdienst noch auf dem Garagendach versorgt, ehe sie von der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit der Drehleiter vom Dach abtransportiert und in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte.