Rundgang Füllhorn statt Spitzhacke

Fichtenberg / Karl-Heinz Rückert

Zum vierten Jahrestag der Städtebauförderung lud die Gemeinde Fichtenberg Bürger dazu ein, sich über die aktuellen städtebaulichen Projekte vor Ort zu informieren. Nur eine Handvoll Interessierte waren der Einladung zum Rundgang am Samstagvormittag gefolgt. Der Tag war einfach zu schön, da standen für viele Fichtenberger andere Dinge weiter oben auf der Prioritätenliste.

Bund und Länder fördern seit 47 Jahren den Städtebau in den Kommunen. Unterstützung für die Umsetzung der Stadt- und Dorferneuerungsprogramme erhalten sie von der Stadtentwicklung GmbH (STEG). Die Wertschätzung historischer Gebäude, Straßenzüge, Plätze und Ortskerne steht für die STEG im Vordergrund. Beim Rundgang zu den Sanierungsobjekten stellte Bürgermeister Roland Miola auf dem Marktplatz ein paar Projekte vor.

Mehr als sieben Millionen Euro

Dazu zählt die Neugestaltung des Marktplatzes, den verschiedene Vereinsveranstaltungen seither mit Leben füllen. An Attraktivität hat auch der umgestaltete Kirchplatz gewonnen. Nicht zu vergessen die Straßengestaltung durch den Rückbau der Hauptstraße nach dem Bau der Umgehungsstraße. In zwei Gebietsabschnitten wurden in Fichtenberg mehr als sieben Millionen Euro Fördermittel für Sanierungen ausgegeben. Davon haben auch gemeinnützige Einrichtungen außerhalb der ausgewiesenen Flächen profitiert.

Bauhistoriker Gerd Schäfer führte den Teilnehmern am Beispiel des historischen Gebäudes in der Erlenhofer Straße 16 vor Augen, dass auch private Gebäudeeigentümer von den Sanierungsmaßnahmen profitieren konnten. Markus Höfer aus Lorch-Waldhausen hat das Gebäude erworben und grundsaniert, aber in seinen räumlichen Dimensionen erhalten. Ein zeitgemäßer Anbau, von der Straßenseite kaum einsehbar, machte das Haus nach modernen Gesichtspunkten wieder bewohnbar. Die verschiedenen Umbauten an dem Gebäude, das im 15. Jahrhundert errichtet wurde und als eines der ältesten erhaltenen Häuser in Baden-Württemberg gilt, erklärte Schäfer anschaulich anhand des Fachwerks.

Dabei verdeutlichte er die wachsenden Wohnansprüche der letzten Jahrhunderte. Die Sanierungsprogramme mit ihren Potenzialen als Wirtschafts- und Standortfaktor bezeichnete der Bauhistoriker als Füllhorn mit Goldsegen für Kommunen und Privatleute. Die müssen jedoch auch ihren eigenen finanziellen Beitrag leisten. Bestehende Bausubstanzen können so verbessert und erhalten werden.

Im Zusammenhang mit der Ortskernsanierung fielen auch einige Gebäude in Fichtenberg der Spitzhacke zum Opfer. Im Rückblick bedauerte Bürgermeister Miola, dass zum damaligen Zeitpunkt kein Investor gefunden werden konnte, um diese Häuser zu erhalten. Auch das historische ehemalige Schulgebäude am Kirchweg stand auf der Abbruchliste. Dank der Bezuschussung mit Sanierungsmitteln konnte es erhalten werden. Heute beherbergt das Haus das Gemeindearchiv, Gemeinschaftsräume und eine Zahnarztpraxis. „Ein Sinn sollte bei einer künftigen Nutzung von Sanierungsobjekten dahinterstehen“, kommentierte Miola die damalige Entscheidung der Gemeinde, das Gebäude zu erhalten.