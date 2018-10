Attacke Fuchs bedient sich auch im Hühnerstall

Sulzbach-Laufen / Cornelia Kaufhold

Die Wildkamera von Jagdpächter Gebhard Lang hat den Täter identifiziert: Ein Fuchs hat sich in der Nacht auf Montag in Peter Siglochs Taubenschlag bedient und alle seine Taubenweibchen geschlagen (wir berichteten). Der erfahrene Züchter beklagt den Verlust von 52 Kupfer-Tiger- und Tigerschecken-­Tauben. Es sind Deutsche Schautippler mit einer speziellen Farbgebung, mit schwarzen Flecken auf weißem Grund und kupferfarbenem Gefieder. Ein schwacher Trost für den 75-jährigen Vogelliebhaber: Ein Fuchs hat in den letzten Wochen auch in anderen Ställen gehaust. Er hat Hühner gerissen und Enten geholt. Auch dort beobachteten die Tierbesitzer, wie sich der Fuchs in den Folgenächten Teile seiner Beute holte. „Er vergräbt sie“, weiß Jagdpächter Gebhard Lang.

Er lässt nichts verkommen

Die Krux: In befriedetem Gebiet darf der Jäger nicht schießen. „Dann wäre ich meinen Jagdschein los.“ Man könne den Räuber allenfalls mit einer Lebendfalle fangen. Es sei nicht ungewöhnlich, dass ein Fuchs im Dorf auf Beutezug geht. „Der Fuchs ist ein Kulturfolger“, erklärt Lang. Dieser lasse sich zwar nicht streicheln, sei aber nicht so scheu, dass er die Nähe von Menschen meidet. Ob es sich um ein und denselben Meister Reineke handelt, der in Sulzbach dem Federvieh den Hals umdreht oder ob er sich mit Artgenossen den reich gedeckten Tisch teilt, vermag Lang nicht zu sagen. „Das kann man nur mit einer Wildkamera herausfinden.“ In Siglochs Garten hat Lang ihn gefilmt, als er sich zehn Tauben geschnappt hat. „In der nächsten Nacht hat er nochmal zehn geholt“, sagt Peter Sigloch. Er gibt sein Hobby nicht auf. Am Wochenende fährt er zur Taubenmesse nach Kassel. Mit viel Glück findet er dort neue Zuchttauben.