Mobilität Frühbuchung, allerdings ohne Rabatt

Gaildorf / Cornelia Kaufhold

Walter Hees von der Dorfgemeinschaft Frickenhofen wartet nur noch auf besseres Wetter, um mit Bürgermeister Christoph Hald die Mitfahrbank im Dorf aufzustellen. Dann ist in Frickenhofen trampen als neue Fortbewegungsart angesagt. In Gschwend hat Jürgen Feller bereits vor 16 Jahren den Fahrdienst der DRK-Initiative Bürger für Bürger aus der Taufe gehoben.

Eine Pionierleistung. „Meines Wissens gab es nicht einen in der ganzen Region Ostwürttemberg“, erinnert sich Feller. Im September letzten Jahres hat er sich mit einer stolzen Bilanz von circa 4000 unfallfreien Fahrten zur Ruhe gesetzt und sie in jüngere Hände gegeben. Die Gschwender haben ihre Erfahrungen in viele andere Gemeinden weitergegeben. Der Stadtseniorenrat Gaildorf beispielsweise hat sich mehrfach mit ihnen beraten. Seit drei Jahren sind die Autos des Stadtseniorenrats im Einsatz. „Im Schnitt sind es 45 Fahrten im Monat“, bilanziert Reinhard Lieb. 17 Chauffeur sind in Gaildorf ehrenamtlich im Einsatz. „Wir haben bis in den September Buchungen“, vermeldet Lieb mit Stolz in der Stimme. Was ihn am meisten freut: „Die Leute sind sehr, sehr dankbar.“

30 Cent pro Kilometer

Anders als in Gaildorf und Gschwend kostet das Seniorentaxi in Abtsgmünd Geld, 30 Cent pro Kilometer. Lieb hat auch schon Anfragen aus Fichtenberg und Sulzbach gehabt, dabei haben die Sulzbach-Laufener längst ihre eigene Lösung gefunden. Seit September haben sie ihr Dorfauto.

Jeder Führerscheinbesitzer kann den Wagen mieten. Er lässt sich auf dem Rathaus registrieren und kann ihn per App buchen. „Wir haben über 30 Karten ausgegeben“, sagt Vera Jäger von der Gemeindeverwaltung. Firmen nutzen den Ford und auch die Verwaltung, beispielsweise als Shuttle beim Weihnachtsmarkt. „Wir waren neulich bei einer Fortbildung, da bietet es sich an, das Dorfauto zu nehmen“, sagt Vera Jäger. Sie nutzt es auch privat und findet den Siebensitzer mit großem Kofferraum ausgesprochen praktisch. „Manche nutzen es für die Fahrt zum Flughafen, weil viel Gepäck reinpasst“, erklärt sie. Einmal registriert, kann man über Ford-Carsharing bundesweit ins Mietauto einsteigen.

Beim Dorfauto ist man mit 19 Cent pro Kilometer unterwegs und 2,30 Euro pro Stunde. Zwischen 22 und 8 Uhr kostet es 1,50 Euro in der Stunde. Der Freundeskreis Mitmachen und Mithelfen transportiert ebenfalls Bürger, die nicht (mehr) mobil sind, mit dem Dorfauto, und das auf Spendenbasis. „Der Name unseres Freundeskreises ist Programm“, sagt Kathrin Freimüller, „wir bieten Menschen Hilfe an, wenn sie sie benötigen.“

Die Stadt Gaildorf hat vor knapp vier Jahren den City-Flitzer auf die Straße gebracht und lässt sich das Angebot circa 35 000 Euro im Jahr kosten. „Das ist uns die Mobilität vor allem der älteren Mitbürger wert“, sagt Bürgermeister Frank Zimmermann.

In Verhandlung mit der Bahn

Seine beiden Kollegen im Rottal beschäftigt das Thema Mobilität ebenfalls, vor allem nach der Fahrplanänderung auf der Murrbahn, die für Fahrgäste aus Fichtenberg und Oberrot mit erheblichen Verschlechterungen verbunden ist. „Wir sind in Verhandlung und da ist Bewegung drin“, sagt Roland Miola. Der Fichtenberger Bürgermeister hofft, bis Ende April auf neue Nachrichten von der Bahn.

Über den Kreisverkehr sei die Gemeinde inklusive Teilorte „gut angebunden. „Die Älteren können bis zum Norma fahren“, sagt Miola. Im Rathaus seien jedenfalls keine direkten privaten Nachfragen angekommen. Das Thema beschäftige wohl eher den Freundeskreis Asyl, mutmaßt Miola, was Hildegard Traub bestätigt. „Wir sind ein kleiner Kreis und müssen sehr zurückhaltend sein, was Fahrdienste angeht“, meint sie. In Fichtenberg laufe viel über Nachbarschaftshilfe. „Beim Verein Zeitbank, den Gisela Sperber vor vielen Jahren gegründet hat, hatten wir auch solche Dienste drin. Sie wurden kaum abgerufen“, erinnert sich Hildegard Traub.

In Oberrot scheint es ebenfalls wenige oder keine Probleme mit der Mobilität zu geben. Bürgermeister Daniel Bullinger: „Im Gemeindeentwicklungsplan 2025 mit Bürgerbeteiligung zeigte sich hierzu kein Bedarf und wurde auch nicht angesprochen. Von einer Mitbürgerin wurde ich in den letzten Monaten auf solche Angebote angesprochen. Unabhängig davon beobachten wir natürlich die Entwicklungen in den Nachbargemeinden.“

Die Dorfgemeinschaft Frickenhofen hat da noch eine Idee. „Ideal wäre, wenn in Gschwend auch eine Mitfahrbank in die Gegenrichtung steht. Dann wäre die Heimfahrt gesichert“, sagt Walter Hees. Er ist von der Tramp-Idee völlig überzeugt und ist sicher, „dass keiner länger als zehn Minuten warten muss, bis er mitgenommen wird.“